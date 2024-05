CTB ta konkluí kurso básiko di portuges pa trahadónan den turismo

65 trahadó a risibí sertifikado

WILLEMSTAD – 13 di mei 2024 – Kòrsou su turismo di estadia ta eksperensiando un oumento for di tur merkado prinsipal inkluyendo Brazil. Aktualmente, Brazil ta den e tòp 5 merkadonan for di kua Kòrsou ta risibí mas tantu turista di estadia. Na 2023, Kòrsou a sera aña ku riba 26 mil turista di estadia for di Brazil. E aña aki durante e promé kuartal di aña ya Kòrsou a risibí 10.552 turista di estadia. E oumento aki ta debí na oumentu den konekshon aéreo inkluyendo e buelo direkto nobo for di Brazil kual a keda introdusí na yüni aña pasá. Konsiderando e kantidat kresiente di bishitantenan brasilero, Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) a organisá un kurso di idioma portugues pa trahadónan den industria di turismo ku ta den kontakto direkto ku e turista. Un total di 65 trahadó den industria di turismo a terminá e kurso i a risibí nan sertifikado for di man di Minister di Desaroyo Ekonómiko, sr. Ruisandro Cijntje.

E kurso a keda ofresé durante 10 siman repartí den seshonnan di 2 biaha pa siman pa dos ora. E dosente tabata sr. Márcio Hypólito Pinto, un profeshonal den idioma portugues prosedente di Brazil. E kurso a konsistí di seshonnan interaktivo, formulashon di frase, kombersashon, pronunsiashon, tareanan i prueba pa evaluá dominio di e idioma. Pa e partisipantenan e seminario a ofresé un tremendo oportunidat pa haña e hèrmèntnan nesesario pa nan por sinti nan mes mas konfortabel na momentu di komuniká ku e turista brasilero. E partisipantenan a inkluí trahadónan den e área di akomodashon, transporte, buseo, aeropuerto, imigrashon, duana, guia turístiko, atrakshon turístiko i tambe algun empleado di Ministerio di Desaroyo Ekonómiko i CTB mes.

Ofisina di Turismo di Kòrsou ta keda dediká na invertí den programanan ku tin komo meta pa elevá e eksperensia total di e turista.