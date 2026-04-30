CTB ta presentá su plan di departamentu di produkto na stakeholders

WILLEMSTAD –—– Resientemente Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) su departamentu enkargá ku desaroyo i maneho di produkto a presentá su plan di akshon na partnernan den sektor públiko i privá. E meta di e seshon tabata pa kompartí e prioridatnan pa sobrá di aña, ku e meta pa fortifiká kolaborashon i asina elevá e produkto turístiko ku Kòrsou ta ofresé pa medio di kalidat, sostenibilidat i eksperensianan outéntiko pa e turista. E seshon a konta ku presensia di 46 partisipante representando un total di 30 organisashon, entre otro, entidatnan di Gobièrnu, sektor privá i organisashonnan no gubernamental.
Durante di e seshon a para ketu na e direkshon stratégiko i tareanan prinsipal di e departamentu repartí riba e aria di desaroyo i maneho di produkto. Primeramente a rekapitulá e proyektonan prinsipal ku a keda ehekutá na 2025 i e promé kuartal di 2026. Seguidamente, CTB a kompartí informashon di proyektonan stipulá pa e sobrá di 2026, entre otro; introdukshon di e proyekto Eksperensiá Turismo den Bario, ekspanshon di e programa di sertifikashon di kalidat pa mas sektor, seshonnan di training, esfuersonan riba tereno edukashonal, seguridat di e turista, infrastruktura i proyektonan relashoná ku medio ambiente.
CTB lo kontinuá ku tipo di seshonnan asin’aki ku e meta pa aliniá esfuersonan, atendé retonan i identifiká oportunidatnan nobo na bienestar di e produkto turístiko ku Kòrsou ta ofresé. Miéntras ta tene kuenta ku preservashon di Kòrsou su herensia kultura, kresementu sostenibel i generá un impakto positivo pa habitantenan.