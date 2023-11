Cura Doet ku di 11 aniversario

WILLEMSTAD —Riba djaluna, dia 20 di novèmber, a lansa e di 11 edishon di CURA DOET. E akshon boluntario di mas grandi na Kòrsou. Riba 15 i 16 di mart 2024 henter Korsou lo uni forsa i lo ta riba pia pa un bon kousa.

Den 2014, CURA DOET a ranka sali pa promé biaha i mesora tabata un éksito rotundo. Tur aña di nobo organisashonnan sosial (entre otro sentronan di bario, skolnan, kas nan di kuido, klupnan deportivo, krèsh ets.) ta inskribí un tarea i risibí sosten di un gran kantidat di boluntario. Den e último kuater añanan e kantidat tarea i partisipashon di boluntario a multipliká. Pa CURA DOET su di 11 edishon, Curaçao Cares, e motor tras di akshon, ke konsientisá nos hobenan di e importansia di trabou boluntario pa medio di nan inisiativa nobo, CURA DOET “Youth Ambassadors”. E aña aki e enfoké tambe lo ta riba kompanianan ku nos ta spera lo partisipá, aprotá o mas bien adoptá un organisashon sosial.

Na kaminda pa CURA DOET 2024

E enfasís di CURA DOET 2024 lo ta riba nos hobenan pa asina enfatisá riba e importantsia di trabou boluntario for di chiki. Pa e motibu aki Curaçao Cares a djoin e organisashon Happy Villa Enrichment Center pa huntu krea e kampaña pa nos hobenan kual ta;“ CURA DOET Youth Ambassadors”. E kampaña ta wordu organisá huntu ku algun hoben di Happy Villa Enrichment Center ku pa algun tempu kaba ta partisipá na hasi trabou boluntario. Kompartiendo nan eksperensianan personal pa ku trabounan boluntario e “CURA DOET Youth Ambassadors” nan ke konsientisa otro hobenannan riba e balor di trabou boluntario i prinsipalmente e satisfakshon ku e trabou aki ta trese kune.

Tur aña di nobo organisashonnan sosial por konta ku sosten di boluntario nan eksistente i nobo entre otro muchanan di skol, kompanianan i nan trahadónan, miembronan di ‘service clubs’ i hopi grupo di famia i amigunan. Nos a tuma nota ku despues di CURA DOET tin algun boluntario ku ta keda aktivo na e organisashonnan kaminda nan a partisipá. Ademas di krea lasonan positivo den komunidat riba e dos dianan aki, tambe hopi trabou ta keda kristalisá ku tiki rekurso finansiero i yudansa den forma di donashon di material di sektor privá. E tempu (kalkulá den oranan laboral) ku e míles di boluntario a duna den e transkurso di e último 10 añanan tin un balor ekonómiko. Tambe e kontribushon finansiero otorgá na entre otro organisashonnan sosial ku ta partisipá ta un impulso ekonómiko pa Kòrsou. Pa hopi di nos CURA DOET tei pa keda.

Inskripshon pa tarea i aktividat

Organisashonnan i inisiativanan sosial por inskribí nan tarea òf aktividat for di awe riba e wèpsait www.curadoet.com òf por tuma kontakto ku Curaçao Cares na [email protected]. Esaki lo ta posibel te ku 28 di desèmber 2023. Si un organisashon no tin sufisiente medio finansiero, Oranje Fonds lo por otorgá un donashon te ku 1,100 florin, por ehèmpel pa regla material òf transporte. Aporte finansiero ta limitá. Ku otro palabra…wak bo no keda afó! For di 1 di yanüari 2024, tur persona, famia, grupo di amigu i kompania por inskribí i buska un tarea òf aktividat spesial pa bin yuda durante e wikènt di CURA DOET, dianan 15 i 16 di mart 2024.

Kompanianan por sostené e akshon nashonal aki tambe dor di ofresé un servisio òf produkto ku deskuento pa realisá un tarea òf aktividat. Pa skolnan, CURA DOET ta un chèns ideal pa laga hóbennan tambe sera konosí ku trabou boluntario. Henter Kòrsou t’aden! Abo tambe? Pa mas informashon por tuma kontakto ku Vicky Trinidad, na telefòn 5681952 y tambe ku nos ofisina entre 9or -1or di djaluna pa djabièrnè na telefòn 736-1953. Si bo ke pasa serka nos personal yama òf mail nos traha un sita pa nos ta sigur kubo ta bini. Mail nos na [email protected].