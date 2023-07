Terry Hernandez tabatin intenshon di bai OM i tambe kita konosí di minister

Ararat—Den oranan merdia mediante un komunikado na medionan di komunikashon, Terry Hernandez kende último tabata direktor di CD&T kual entidat ta manehá Tele Curaçao, ofisialmente a anunsiá di tabata pa bai entrega un keho riba Hugo Lew Yen Tai.

Lew Yen Tai, kende a hiba maneho na e planta di televishon pa hopi aña tin algun luna inaktivo, despues ku Hernandez a inisiá un investigashon forensiko interno kual a resultá den un rapòrt. Segun Hernandez su informe di ayera, dos dia promé ku su kontrakt finalisá na CD&T, el a keda di skors komo direktor. Segun Hernandez, a uza rasonnan inbálido pa su retiro.

Minister Cooper, kende no ta mete ku maneha na CD&T

For di su informe por dedusí ku kisas e skorsmentu por tin relashon riba un desishon pa kita sosio di un ruman di Minister Charles Cooper. Aparentemente e persona en kestion ta trahando na Tele Curaçao of na CD&T, esei no a keda konfirmá for di e komunikado di Hernandez. Segun Hernandez a persona kende lo a risibi retiro tabatin mal komportashon i Cooper mes lo a bisé ku e no ta aseptá mal komportashon den e organisashon ni pa famia. Finalmente, Hernandez a bisa ku ayera e la keda na bai ku miembro di Hunta di Komisario, Johny Loefstop na Ministerio Publiko, riba Hugo Lew Yen Tai.

File foto Terry Hernandez

Den un komunikado, Hunta di Komisario di Curaçao Data & Television (CD&T), a anunsiá ku debi na publikashonnan ku a sali riba medionan sosial i aserkamentu di prensa, ke informá ku djaweps 6 di yüli e hunta a hañé responsabel, pa entrante mes fecha, entregá gerensha CD&T un skòrsing pendiente terminashon di su kòntrakt. Hunta di Komisario, konforme su outoridat statutario, a haña esaki nesesario pa por salbaguardiá interés di e planta di televishon i perkurá pa buena marcha di nos planta nashonal.

CD&T lo no por duna mas informashon i deklarashon, konforme e bon modal korporativo di no komentá públikamente asuntunan ku ta regardá personal ku ta laborá pa e holding òf un di e kompanianan ku ta kai bou di CD&T.