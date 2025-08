Curacao onterecht opgezadeld met 1000 miljoen gulden aan schuld

Scharloo– Curaçao heeft zich belast aan de overname van de Ennia schade, met een waarde van 1000 miljoen gulden. Dat wordt een nationale schuld. Maar is dat wel geverifieerd?

Het Gerecht in Eerste Aanleg, in hoger beroep bestaande uit drie rechters, heeft al aangegeven dat de claim waarschijnlijk lager zal zijn dan 1000 miljoen. De Centrale Bank heeft in de rechtszaal echter nooit verduidelijkt wat de uiteindelijke schade van Ennia zal zijn, nadat zij activa heeft teruggevorderd waarop door de rechter beslag was gelegd.

Het gaat onder meer om beslag op aandelen in Kirby Corporation, contanten op beleggingsrekeningen bij Merrill Lynch, en mogelijk ook de verkoop van Mullet Bay – inclusief The Towers – samen met Banco di Caribe, waar José Jardim nu werkzaam is.

Bovendien moet nog worden vastgesteld of Hushang Ansary activa uit Ennia’s portefeuille heeft gebruikt om waarde over te hevelen van Stewart and Stevenson naar zijn belangen in obligaties. Dat hangt af van de waardering van Mullet Bay.

In de rechtszaal is nooit naar voren gebracht hoeveel de verkoop van de Kirby-aandelen precies heeft opgeleverd. Veel zaken blijven onduidelijk in dit debacle en vereisen opheldering. Kirby is daar een voorbeeld van.



Er wordt aangenomen dat de aandelen zijn verkocht, maar het is niet duidelijk wat er met de volledige opbrengst is gebeurd. In 2018 werd er zo’n 90 miljoen dollar aan beleggingen afgeschreven. Er waren ook Kirby-aandelen die sindsdien aanzienlijk in waarde zijn gestegen.

De aandelen waarin de Ansary-groep Ennia liet investeren in Kirby Corporation bereikten op de beurs een gemiddelde waarde van 124 dollar per stuk in oktober 2024. Als Ennia deze aandelen niet had verkocht onder het kader van de noodmaatregelen, dan had het consortium in oktober 2024 een winst van 270 miljoen gulden kunnen realiseren. Dat is exact het bedrag dat de rechter als schade heeft aangewezen.

Maar net zoals bij vele andere onderdelen, is ook de verkoop van de Kirby-aandelen nooit volledig in bedragen toegelicht. Dat zou een ernstige tekortkoming kunnen blijken in de overwegingen rond het bedrag waarvoor Curaçao bereid was garant te staan. Sterker nog, het is onmogelijk om een borgstelling te overwegen zonder kennis van de inhoud van de financiële regelingen, aangezien de Centrale Bank slechts beslag heeft op een deel van de activa – waardoor het onderpand voor de borgstelling lager uitvalt.

Tot op heden is het zelfs de rechter niet gelukt om een definitieve berekening van het tekort vast te stellen in het Ennia-debacle.



Gerenommeerde bankiers beginnen inmiddels ook te twijfelen aan de berekeningen die José Jardim en de Centrale Bank hebben gemaakt om uit te komen op een tekort van 1000 miljoen gulden.

Deskundigen vermoeden momenteel dat Jardim is uitgegaan van een overschatting van de waarde van Mullet Bay – mogelijk 400 miljoen dollar te hoog – en dat nadat de Centrale Bank een discrepantie ontdekte in de dividenduitkering van 117 miljoen dollar, men dit heeft opgeteld tot het vermeende tekort.

Maar een tekort dat de solvabiliteit van een bedrijf beïnvloedt, moet op berekeningen gebaseerd zijn, niet op aannames. Volgens de balans is Mullet Bay namelijk geen actief van Ennia Leven.

Volgens Jardim zou er een verschil zijn in de waardering van activa, maar de rechter heeft dat standpunt verworpen.

Het hof oordeelde dat de berekeningen van Jardim en de Centrale Bank niet houdbaar zijn, omdat er een grote discrepantie van minstens 700 miljoen gulden is die nog steeds niet door de Centrale Bank is toegelicht.

Om welke reden dan ook is het José Jardim en de Centrale Bank toch gelukt om het Koninkrijk der Nederlanden ervan te overtuigen dat Ennia Caribe Holding een tekort van 1000 miljoen gulden heeft, en dat men daarom moest beginnen met het verkopen van activa binnen de groep.

Bij toeval werd Banco di Caribe verkocht – precies de bank waar José Jardim is gaan werken.