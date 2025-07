Curaçao Safe ku kampaña di konsientisashon pa kompanianan ku ta duna èks- detenido un segundo oportunidat

Willemstad, yüli 2025 – E proyekto Curaçao Safe 2025, un inisiativa di JCI IOBA Curaçao den kolaborashon ku Kontentu Media, ta lansa e luna aki un kampaña poderoso ku tin komo meta pa kambia e diálogo públiko riba integrashon di eks- detenido den e merkado laboral.

E lema ta:“Creating a culture where second chances are just the beginning”, e proyekto ta stimulá kompanianan pa duna oportunidat na èks- detenidonan, i asina kontribuí na un imágen mas positivo den komunidat. E kampaña ta konsistí di un seri di produkshon medial visualmente fuerte i kargá ku emoshon. Den video kòrtiku, kompanianan ta kontestá e preguntanan difísil por ehèmpel: “Bo ta dispuesto pa duna trabou na un èks- detenido?”. Ademas lo tin un seri di ‘”story telling “ku ta presentá relato personal di èks-detenido, kompanianan i funshonario di hustisia.

Nos ke konfrontá komunidat na e konsekuensianan di eksklushon di èks- detenido, kaminda nan no ta

haña un segundo oportunidat den merkado laboral. Na mes momentu nos ke inspirá ku relatonan di

speransa, desaroyo personal i inklushon segun Athena Sulvaran direktora di e proyekto. E kampaña aki ta posibel danki na Kontentu Media, ku a pone nan studio i eksperensia kreativo disponibel sin kompensashon, ku e deseo pa yuda traha un Kòrsou mas sigur hustu i humano.

E proyekto ta keda dirigí pa un tim hóben i motivá: