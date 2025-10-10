Dama a entrega keho promé ku èks pareha a asesiné

Rio Canario– E dama kende den oranan di mardugá a keda asesiná, tabatin algun keho entregá kaba kontra di e sospechoso di fam R..
Tin varios vershon sirkulando di e kehonan i problema, pero Hefe di Komunikashon na KPC, Maurits Rosalina a splika Vigilante ku nan ta averiguando si tabatin keho.
Tabata konosínan riba ret sosial menshoná ku e víktima a yega di duna keho kontra di R. i hasta ku tabatin lòsmentu di bala kaba, pero e vershonnan no por a keda konfirmá. Ta un hecho ku R. tabata pareha di e víktima, ku kende nan tin un yu. E viktima tin mas yu, pero no di e relashon ku R.
Mas lat den oranan mainta, unidatnan polisial a bai buska e sospechoso na un adres na Abrahamsz riba Kaya Joshua. Pero no a logra detené.