Dama a entrega keho promé ku èks pareha a asesiné

October 10, 2025 • 1 minüt pa lesa
Rio Canario– E dama kende den oranan di mardugá a keda asesiná, tabatin algun keho entregá kaba kontra di e sospechoso di fam R..

Tin varios vershon sirkulando di e kehonan i problema, pero Hefe di Komunikashon na KPC, Maurits Rosalina a splika Vigilante ku nan ta averiguando si tabatin keho.

Tabata konosínan riba ret sosial menshoná ku e víktima a yega di duna keho kontra di R. i hasta ku tabatin lòsmentu di bala kaba, pero e vershonnan no por a keda konfirmá. Ta un hecho ku R. tabata pareha di e víktima, ku kende nan tin un yu. E viktima tin mas yu, pero no di e relashon ku R.

Mas lat den oranan mainta, unidatnan polisial a bai buska e sospechoso na un adres na Abrahamsz riba Kaya Joshua. Pero no a logra detené.

