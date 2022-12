Dama ta pèrdè bida den tráfiko

Willemstad— Polis di tráfiko ta investigando un aksidente fatal ku a tuma lugá riba Helmin Wiels Boulevard na unda un outo mester a alkansá un dama.

Tabata den oranan di anochi ku Polis a keda dirigí pa Helmin Wiels Boulevard na altura di Curadise pa un aksidente unda un outo mester a alkansá un peaton . Polis ku a yega na e sitio a bin topa ku un dama na suela kual no tabata reakshoná. Mesora a pidi asistensia di ambulans na e sitio pa asina trata di reanimá e víktima kual a bin resultá di ta enbano. For di investigashon preliminar a bin sali na kla ku e dama mester a bandoná su kas pa asina por a bai kumpra algu di kome i tabata na su regreso ku e la keda alkansá pa un vehíkulo den e kaso aki un Kia Rio. Na e vehíkulo prinsipalmente na e winshil por a dedusí ku e impakto tabata unu basta fuerte mirando kon e winshil a keda. Na momento di e aksidente tin ku bisa ku áwaseru tabata kai formalmente i esaki tambe por tabata un motibu pa e visibilidat riba e kaminda pa tantu e shofùr komo e dama peaton. Dòkter di Polis huntu ku patólogo despues di nan investigashon a konstatá morto di e víktima. Pa medio di un waha di morto a transportá e víktima pa un kas mortuario. Otro kaso tristu unda un siudadano ta bin pèrdè su bida den tráfiko. Polis no por a duna identidat di e víktima ya ku mester as hasi e trámitenan promé pa pone famianan na altura. Di parti di Vigilante ta bai palabranan di kondolensia na famia di e defuntu.