Damita ta bula fo’i outo ora ladron a drenta tras di stür

WILLEMSTAD— Polis i tambe ambulans a haña nan ta bai Palu Blanku nèt enfrente di e negoshi ku ta hür diferente artíkulo pa konstrukshon pa un kaso di ladronisia i tambe un damita leshoná.

Ayera den oranan di anochi tres dama den un Kia Soul a sali kas pa asina bai marka un pida aria pa asina nan por para wak Seu e siman benidero. Na nan yegada na Palu Blanku nèt enfrente di e negoshi ku ta hür hèrmènt i tambe otro artíkulonan ku ta ser usa den konstrukshon nan a tuma nota di un vehíkulo blanku stashoná den un hanchi. E dama nan aki a baha for di e Kia Soul i a laga un damita den e vehíkulo sinta ta skucha radio. Dado momento un tipo mester a kore yega na e Kia Soul i a drenta den esaki i a start e pa bai kuné. E damita ku a tuma nota di e tipo deskonosí den e vehíkulo mesora a habri porta i a bula for di e vehíkulo. E ladron a sigui bai ku e vehíkulo miéntras e damita mester a sufri leshon na kara debí na e kaida. A pidi asistensia di polis i tambe ambulans na e sitio. Personal di ambulans a saminá e víktima pa despues a transportá pa CMC. Polis a pidi presensia di reshèrshinan di e departamentu ku ta investigá ladronisia di vehíkulo pa presentá na e sitio pa asina nan por tuma e denunsia i tambe sigui ku e investigashon.