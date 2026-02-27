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De Jong lidiando ku leshon na hamstring i lo pèrdè un luna

February 27, 2026 • 1 minüt pa lesa
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#‘hamstring’ | #FC Barcelona | #Frenkie de Jong | #futbòl | #leshon | #Selekshon Hulanda | #sker
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