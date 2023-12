Deadline pa Count Energy paga fuel oil ta 5 desèmber

Everest: un tènker a bin kaba pa hiba e fuel oil pero a bai bashí debí na fayo den pago. Tin un deadline mas te ku djamars próksimo sino un destaho nobo.

Bullenbaai—Abogado Eric De Vries a duna e kompania Count Energy deadline te ku 5 di desèmber próksimo pa paga 28 mion florin pa 490 bari di fuel oil. Ta trata di un destaho ku e kompania a gana riba 1 di novèmber último, despues ku e kompania I&E Petroleum no a logra depositá e suma despues di a gana.

Manera publiká den Vigilante, si Count Energy no logra e pago promé ku 5 di desèmber, riba 6 di desèmber siguiente dia, ta bin un destaho. Esei ta nifiká ku e kostonan di e destaho ta bai riba nòmber di Count Energy. Esaki ta lokual por konkluí for di un korespondensha prosedente di abogado de Vries, relashoná ku e problema riba e pagonan retrasá. Esaki ta di dos biaha ku no ta logrando e suma subi kuenta di dùrwarder. Pero den e kaso aki, Count Energy tin te ku 5 di desèmber próksimo. Si Count Energy Trading S.A., no yega na paga e sèn, sekshon 469 (5) riba kondishonnan di e destaho ta drenta na vigor, kual lo nifiká básikamente un “bidding” kompletamente nobo bou di kostonan di esun kende no a kumpli.

Fuentenan den seno di e RdK a señalá ku e problema di Count S.A., no ta sèn sino e proseso di compliance riba e produkto. E fuel oil den tankinan di Bullenbaai no a drenta via di prosedernan riba Kumplimentu Responsabel lokual ta hasi hopi difisil pa bankonan lokal por korespondé riba e transakshon internashonal. Ademas, Count su reputashon tin mancha despues ku kontenido den e rapòrt Ivy Corporate Defence a sali publiká den Vigilante, alegando posibel inlfuensha di Colas B. tin intentonan pa kombensé empleadonan na RdK di sali for di e proseso ofisial pa buska un sosio stratégiko. Debí na e.o. kòmbersashonnan ku funshonarionan di Count a hasi ku e eks empleadonan, tres di nan a risibi un kondena penal miéntras un di kuater persona, un konsehero tambe a keda enkarselá.

Den pasado Bankonan korespondiente, tantu serka MCB Bank i tambe na Banco di Caribe tabatin preguntanan riba e transakshonnan relashoná ku entrega di 490 mil bari di fuel oil, kual kargamentu a yega for di Sèptèmber 2022 Kòrsou. Por ehèmpel, den un karta pa CFO na Refineria di Kòrsou, e banko lokal Banco di Caribe a manda puntra un seri di pregunta. Ta trata di preguntanan riba Caribbean Petroleum Refinery, eks sosionan i kompanianan ku a partisipá den entrega di e fuel oil. E preguntanan a bini despues ku un seri di pago pa hür di Bullenbaai, no a traspasá riba kuentanan di Banco di Caribe, debí ku ta trata di un tópiko delikado. BdC tabata kier sa ku e sinku pagonan ku Socap (eks sosio CPR), na nòmber di Caribbean Petroleum Refinery a hasi, tabata pa alokashon di e fuel oil i ta di ken e kargamentu di fuel oil na Bullenbaai tabata. Spesífikamente e banko kier a sa ta ken ta propietario di e fuel oil na Bullenbaai entre Òktober 2022 pa Febrüari 2023. Tambe Stern Bank kier sa ta di unda e fuel oil a bini. Mester a bini tambe klaridat riba e proseso di fakturashon. E relashon entre Socap (e kompania ku a gana e bidding pa Isla) i CPR tambe ta importante pa e banko korespondiente. Pa por logra los e pagonan, e banko a sigui puntra bastante pregunta aklaratorio.

Den kaso di Count Energy no ta un eksepshon. E hecho ta keda ku e fuel oil a mester a kompensá debe di PDVSA pa lokual mester di un lisensia di OFAC. Apesar ku ya Estádos Unídos a bira fleksibel pa eksportashon di krudo for di Venezuela, e bankonan internashonal no ta tuma riesgo sin dokumentashonnan di OFAC. Promé ku e problema di kumplimentu bankario a drenta den e proyekto, tabatin sènnan ku tabata sirkulá via di kuentanan di Wells Fargo pa paga e.o. e hür na Bullenbaai pa e tankinan unda a hinka e fuel oil aden. Pero for di febrüari 2023, e bankonan a bira kouteloso pa tur lokual tin di haber ku Bullenbaai i fuel oil. Esei ta un problema serio no pa Count so, sino pa tur kompania ku gana e bid i tin intenshon di paga 28 mion florin riba kuenta di un dùrwarder registrá na Kòrsou.