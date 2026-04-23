Defensor di Pueblo: Tardansa ku desishon riba keho kontra Ministerio di VVRP no ta korekto

WILLEMSTAD – Defensor di Pueblo (“Ombudsman”) di Kòrsou Keursly Concincion, a konkluí den un investigashon ku Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano (TTPU òf VVRP) no a aktua manera ta spera di un órgano gubernamental. E ministerio no a duna ningun kontesta riba un keho di un siudadano i tampoko a kooperá ku e investigashon di e Ombudsman.
E kaso ta trata di un petishon ku a kuminsá na ougùstùs 2022, ora un siudadano a hasi un petishon na Domeinbeheer pa legalisá uso di un tereno na Jandoret. E siudadano ya tabatin un kas trahá riba e tereno i a pidi pa kambia su derecho di hür (“huurrechten”) pa “erfpacht”. Despues di kasi tres aña sin un desishon, e siudadano a entregá un keho ofisial na yüni 2025 via e portal di e ministerio.
Segun resultado di e investigashon, e keho a keda sin kontesta i na òktober 2025 e siudadano a entregá su kaso na Defensor di Pueblo. E Ombudsman a manda un karta ofisial pa Ministerio di VVRP riba 31 di òktober 2025 pidiiendo un reakshon, siguí pa dos rekordatorio na desèmber 2025 i yanüari dje aña akí. Ningun di e kartanan akí el a risibí kontesta riba dje. Na febrüari Defensor di Pueblo a presentá su konklushonnan preliminar, pero despues di esaki tampoko no a risibí reakshon di Ministerio di VVRP.
Den su evaluashon, Defensor di Pueblo a deklará ku e siudadano a keda sin desishon riba su keho pa mas o ménos nuebe luna. Segun su konklushon publiká resientemente, esaki no ta korekto segun norma di bon gobernashon, spesífikamente riba aspekto di transparansia i sin tardansa innesesario. E falta di desishon ta mantené e siudadano den insertidumbre riba su situashon i riba su petishon di legalisashon.
Ombudsman a laga tad kla den su rapòrt ku responsabilidat pa tuma desishon riba keho ta na nivel di ministerio mes, ounke e proseso ta pasa via un sistema di büro di keho (“klachtenbureau”). E investigashon ta indiká ku e klachtenbureau no tin poder pa tuma e desishon final. Ademas, e Defensor di Pueblo a raportá ku Ministerio di VVRP no a kooperá ku e investigashon, pasobra no a risibí reakshon riba karta ofisial, rekordatorionan ni riba e konklushonnan preliminar.
Defensor di Pueblo Concincion a deklará e keho di e siudadano komo fundá, i a konstatá ku e situashon no ta den liña ku e norma di ku e gobièrnu mester ta kla i transparente den su komunikashon ku siudadanonan. Den su konklushon, e Ombudsman a rekomendá na Ministerio di VVRP pa duna un desishon motivá riba e keho denter di un término di ocho siman despues di e fecha di e informe. E rapòrt ta firmá 20 di mart i a keda publiká na kuminsamentu dje luna akí.