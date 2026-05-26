Delegashon di Parlatino a bishitá instalashonnan di Aqualectra i Mining Company

WILLEMSTAD – Riba e último dia di reunion di e “Comisión Especial sobre el Caribe” di Parlatino, e delegashon di parlamentarionan a realisá un bishita di trabou na Kòrsou. E bishita tabatin komo meta pa konektá e tópikonan tratá durante e reunionnan, ku e realidat práktiko di e islanan, spesifikamente riba tereno di maneho di awa i rekursonan natural.
E delegashon a bishitá e planta di Aqualectra na Fuik, kaminda nan a risibí splikashonnan detayá tokante e proseso integral di “Agua de Beber”. E bishita akí tabata forma parti di un programa mas amplio ku a enfoká riba kambio klimátiko, medio ambiente i desaroyo sostenibel. E informashonnan ku e delegashon a risibí na e planta tabata relashoná ku e diferente temanan ku e komishon spesial ta trata den su deliberashonnan.
Banda di e planta di awa, e delegashon a hasi un rekorido na e mina di Mining Company Curaçao na Tafelberg. E bishita na e dos lokashonnan akí a duna e delegashon un bista direkto riba kon e proseso i maneho di rekursonan ta kontribuí den e lucha kontra e efektonan di kambio klimátiko den e region Karibeño. E bishita di trabou a klousurá e programa di dos dia di e komishon na Kòrsou.