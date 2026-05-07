Demanda di 14 aña pa asesinato Seru Papaya

WILLEMSTAD— Fiskal a sali splika ku un kastigu pa e dos akusadonan S. Jozef i M. Coster aki ku a plania e asesinato lo ta sigur na su lugá.

Fiskal a mustra ku a kita bida di un persona ku sigur no tabata den niun problema pero ku si e problema por tabata di un famia di dje òf hende basta serka di dje. Den e kaso aki i e víktima S, Benito dia 5 di yüni 2025 a bin pèrdè su bida di un forma inosente. Segun Fiskal ya pa un dia kaba e dos akusadonan M. Coster i tambe S. Jozef tabata wak ku kara punta den direkshon di e famianan di e víktima. E dia ei prima di e víktima Benito ku tabata manehá e vehíkulo a pasa den Kaya Meteorológiko unda e la pita outo ku Coster sa manehá sin ku e tabata sa ku ya nan tabatin un plan pa su primu sinta den su banda. Koriendo den Kaya Meteorológiko nan dado momento Coster lo a saka man pa para e outo Hyundai Accent ku e prima tabata manehá pero tambe por a mira kon Jozef ta trata di krusa e kaya pa asina pone ku e outo tin ku para. Seguidamente por a mira kon Coster ta habri e porta di e outo i ta los dos tiru miéntras Jozef ta tira riba e parti patras di e vehíkulo . E dama shofùr a sigui kore unda e la bin ripara ku su primu su man tabata na sanger i e la kor bai para den kaya Áwaseru pa yudansa. E víktima Benito a sufri tres herida di bala kual un di nan na brasa i pia miéntras e di tres na su lomba ku a pasa bora pulmon i aorta . tabata debí na pèrdida di sanger a pone ku e víktima a bin pèrdè su bida mesora.

Fiskal a mustra ku tabata e tiru ku a wòrdu tira na e parti patras di e vehíkulo tabata esun ku a resultá fatal pa e víktima i esaki a wòrdu tira pa Jozef pero den e kaso aki ta tur dos e akusadonan a traha un plan pa likidá e víktima Benita ya ku tur dos a tira ku e mesun intenshon esta di likidá e víktima. E motibu di e likidashon ta poko vago pero esaki ta den direkshon ku un famia di e víktima lo taata den problema ku e grupo. Un dama testigu asta a deklará ku Coster ku e ta yama Pollo mester a bisé ku e la kaba di tira un hende i si e no a hasi esaki lo tabata e. den kaso di Jozef e mama tambe a deklará ku Jozef a bisé ku e tabata den un tiramentu pero no a bai masha den detaye. Den e kaso di Coster unda ta akus’é di bashamentu di bala den Kaya Aventurin, Fiskal ta haña ku e investigashon no ta masha bon hasi loke ta pone ku e ta apsolv’é di esaki. Ta trata di un bashamentu di bala pero ku niun di esnan presente no por a bisa ku ta Coster mes a los e tirunan . Si e ta proba e poseshon di arma ya ku a haña Coster ku esaki den su poseshon ora a detené. Coster mes a deklará ku ta un amigu mester a duna e arma di kandela ya ku tabatin e informashon ku a pone plaka riba su kabes pa laga likid’é. Pa loke ta trata e losmentu di bala den Kaya Regenboog, Fiskal ta haña ku esaki por wòrdu proba ku Jozef a hasi esaki ya ku denunsiante a rekonosé durante konfrontashon di potrèt. Hulsnan haña na tantu Kaya Regenbog komo den Kaya Aventurin ta kuadra ku hulsnan haña dia di e likidashon den Kaya Meteorológiko.

Den Kaya Regenbog ta akusá Jozef di a tira miéntras den Kaya Aventurin ta akusá Coster di a basha bala, pa kolmo nèt e dosnan aki ta wòrdu akusá di a likidá Benito dia 5 di yüni 2025 kual ta pone ku ta nan dos a tira na e dos sitionan aki i a usa e mesun arma pa likidá Benito. Den kaso di Jozef Fiskal a splika ku dia di e likidashon e akusado Jozef tabata un menor di edat esta di tabatin 17 aña pero e ta haña ku e mester a bai trat’é komo un menor ya ku ta dos akusashon basta serio den su kontra. Fiskal a yega na un demanda di 14 aña pa tur dos. Hues a splika ku dia 27 di mei kuartu pa dos di mèrdia e lo por dikta sentensia.