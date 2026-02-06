Demanda di 20 aña pa hòmber ku a asesiná su pareha na Hulanda

Defuntu Carmen M. i Kevin de Jong tabata asta den mesun klas huntu.
Arnhem,– E hòmber nasé na Kòrsou, Kevin de Jong, a skucha kon Ministerio Públiko di Hulanda a demandá un kastigu di 20 aña riba su kabes. Esaki tabata despues ku Kevin de Jong lo tabata e persona tras di morto di pareha Carmen M. riba 29 di aprel 2025.
Ta trata di un kaso típiko di femisidio. Diskushon entre pareha ta eskalá na asesinato dje persona femenino. Den relashon de Jong/M. a sali na kla ku M. lo ke a finalisá e relashon i esaki lo a sali kompletamente for di man. Tabata un relashon ku a dura 17 aña largu. Kaminda inisialmente e relashon a kuminsá na Radulphus College den e bario di Cas Corá. Demas informashon den e kaso penal a resaltá ku e relashon tabata tin su momentunan difísil. Carmen M. lo tabata ke a finalisá e relashon, pero Kevin de Jong nunka a aseptá esaki.
Den oranan di anochi na aprel 2025 un forsageo lo a tuma lugá entre e pareha i akinan Kevin de Jong lo a choka su pareha te na momentu ku el a stòp di hala rosea. Despues di esaki e akusado lo ke a pone un fin na su bida, pero ora e no a logra esaki, el a opta pa alertá outoridatnan riba e suseso. Na yegada di polis na e sitio dje femisidio, testigunan a duna di konosé ku e sospechoso lo tabata bou di sanger, pero investigashon mas profundo a sali na kla ku no tabata sanger di Carmen sino sanger di Kevin.
Durante tratamentu dje kaso tabata tin diskushon amplio si e morto dje dama, Carmen M., tabata planiá. Komo ku Kevin de Jong algun tempu promé ku e morto di Carmen lo a manda un karta pa un konosí na Canada indikando kiko lo mester sosodé akaso e fayesé. Ministerio Públiko a interpretá esaki ku e morto di Carmen tabata pre-meditá sigur mirando ku Kevin de Jong lo a inkluí kódigo di telefòn dje dama den e karta. E tim legal di Kevin de Jong no tabata di akuerdo ku e punto di bista di Ministerio Públiko komo ku e karta aki mester keda interpretá komo un persona tumando distansha for di su bida.
Ku petishon di 57 mil euro pa daño perhuisio, Ministerio Públiko den nan evaluashon a demandá ku un kastigu di 20 aña ta korektamente motivá mirando e pruebanan riba mesa. Kevin entretantu a atmití di ta kulpabel i alabes e akusado lo a plania ampliamente e morto di pareha Carmen M. via di un karta pa un konosí.
Bou di èks koleganan eskolar e kaso aki sigur a shòk komunidat. Ámbos hóben a finalisá Radulphus College riba nivel VWO i komo ku ámbos tabata tin interes pa sigui studia, ámbos a opta sigui ku nan bida na Hulanda.