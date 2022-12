Desempleo bou di hóbennan a sali di 12.7% yega 43%

Mas: ta pronostiká ku na 2023 e desempleo bou di hóbennan lo surpasá 50%.

Punda– For di 2010 te ku 2022, no tin duda ku e gremio kual mas a sufri for di konsekuenshanan di restrukturashon ta hóbennan den grupo di edat di 15 pa 24 aña. Tantu den partisipashon di krímen komo ousensia den desaroyo ekonómiko i empleo, e hóbennan a sobresalí den forma negativo. Esaki debí na un negligensha enorme di gobièrnu di Kòrsou.

Tur gobièrnu ku a sinta entre e periodo di 2010 pa 2022, no a tuma ningun inisiativa pa solushoná e problemátika i hasta neglishá e problemátika. E solushon di buska trabou i entrada den krímen, ta bisto diariamente den kasonan penal na momento nota un oumento den presensha di hóbennan entre 15 pa 24 aña dilanti wesnan penal. Esaki ta notabel tantu serka hóbennan maskulino i tambe femenino.

Esaki ta lokual por konkluí for di sifranan di krímen i sifranan di empleo for di Ofisina Sentral di Estadistika. Desempleo hubenil a krese den 11 aña i bira dòbel despues di un oumento di 23% i yega te na 42% pa finalnan di 2020. Esaki ta lokual e último sifranan di CBS a indiká konforme nan último presentashon di sifranan riba merkado laboral. Konsekuentemente, hóbennan sin trabou ta skohe pa a ruta di krímen kual lógiko ta oumentá nan partisipashon den baho mundu.

Remarkabel ta, segun sifranan, na 2007 desempleo bou di hóbennan a kuminsá baha i yega hasta 12%. Esaki ta unu di e sifranan mas abou pa lokual ta trata e kategoria di siudadano riba merkado laboral bou di 24 aña. Pero segun Kòrsou tabata drentando su restrukturashon, kambionan a kuminsá yega. Na Òktober 2010, Kòrsou a kuminsá ehekutá e 5 Leinan di Konsenso, kual esun mas mihó implementá tabata esun di Supervishon Finansiero via di Cft. Pero miéntras Kòrsou tabata okupá ku kontròlnan di Cft pa kompanianan paga mas impuesto, Sektor Komersial no a sobra mas sèn pa duna empleo na hóbennan. Si wak e sifranan di desempleo bou di hóbennan, ta nota klaramentu un kresementu for di 2010 te ku 2020. I tabata netamente durante e añanan aki ku Kòrsou tabata bou di supervishon di Cft kual sistema su base ta pa kobra i paga mas impuesto forsando sektor komersial den un huki.

Ménos i ménos hóben a kuminsá haña trabou i na momento Covid a drenta na mart 2020, e situashon a eskala lagando hóbennan di Kòrsou sin muchu opshon sino di skohe e kaminda di krímen. Apesar di demasiado alerta for di skina di prensa i tambe organisashonnan sosial, Gobièrnu a sigui neglishá a problema. E problemátika ta yegando su último frontera na momentu tin hasta hóbennan kende a kometé krímen ta ekspresá na wes na deseo di kometé suisidio. Miéntras e sifranan di desempleo ta mas aksesibel, ainda tin duda kon e desaroyo di estadistika di hóbennan den krímen ta desaroyando. Lokual si ta notabel ta un oumento diario di hóbennan ku mester presentá dilanti fiskalnan ousiliar relashoná ku krímennan pisá kometé manera e.o. asesinato i atrakonan brutal. Un kos ta hopi sigur.

Oumento den desempleo lo hiba mas hóben riba kaminda pa krímen.