Destrukshon: E preis di desaroyo

VEERIS,– Den siman tras di lomba patras di lugá pa stashoná outo na e sentro komersial di Sambil por nota di desaroyonan signifikante. Aktualmente kontratistanan ta preparando un tereno na Veeris pa posibel konstrukshon pero despues ku a kaba di rosa mondi por a nota di un situashon basta tristu. 2 warawara kanando rònt riba e tereno rosá kual ántes tabata nan kas.
Den wikènt por a nota di dos warawara kanando rònt den un área limpiá kual ántes tabata nan habitat. E desaroyo aki ta demonstrá alabes e preis di desaroyo, kual no solamente tin mará na un kosto finansiero, pero tambe destrukshon di habitat. Den e kaso aki, un kantidat di flora i founa a keda kitá pa mas konstrukshon den área di Veeris. E tipo di kasonan aki sinembargo ta demonstrá dañonan ekológiko. Aktualmente ámbos warawara ta desorientá. Un área ku semper nan por a kome for di dje, no t’ei mas, pues posibelmente ámbos warawara por lo pronto por pasa hamber. Tur esten desaroyo sigui tuma lugá pa bai dilanti ekonómikamente, e tipo di kasonan aki lo sigui bini dilanti, demonstrando ku nos naturalesa ta keda algu frágil akaso esaki no ta bon protehá.