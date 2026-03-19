Detenido detené pa bèl doño di outo hòrtá pa dun’é sèn p’e por haña su outo bèk

WILLEMSTAD—Relashoná ku un kaso di ladronisia di vehíkulo ku a tuma lugá dia 29 di yanüari 2026 den Kaya Macario Prudencia , polis a hasi un detenshon mas.
Kontinuando ku e investigashon polis a haña informashon ku despues di e ladronisia e sospechosonan a tuma kontakto ku e doño di e vehíkulo i a eksihié plaka pa su mes vehíkulo.
Esaki a pone ku djamars 10 di mart 2026, alrededor di 12.50’or polis a hasi detenshon di dos hòmber sospechoso, relashoná ku e investigashon. Ta trata di e hòmbernan sospechoso H.M.L.K. di 23 aña di edat i A.K.J. di 27 aña di edat ámbos nasé na Kòrsou. Nan detenshon a tuma lugá na warda di reshèrshi. Investigashon i tambe interogashon a kontinuá loke a pone ku a yega na esun ku tabata dirigí henter e operashon di bèl doño di vehíkulo hòrta pa asina pone preshon pa e paga sèn pa e haña su vehíkulo bèk. Esaki a pone ku djamars 17 di mart 2026 alrededor di 12.00’or, polis a hasi detenshon mas di un hòmber sospechoso, pa e kaso di ekstorshon aki. Ta trata di e hòmber F.W.B. di 37 aña di edat nasé na Kòrsou, ku aktualmente ta será den S.D.K.K. A presentá e sospechoso dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu den e kaso aki. Polis ta rekomendá tur siudadano ku bira víktima di ladronisia, pa no drenta akuerdo ku ningun persona ni depositá ningun montante riba kuenta pa rekobrá pertenensia bèk. Den tipo di kasonan asina, tuma kontakto inmediatamente ku polis.