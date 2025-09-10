Detenshon, entrada hudisial i konfiskashon

Rio Canario – Djárason 10 di sèptèmber 2025 alrededor di 01.41’or, durante di un kontròl
riba Cabo Verdeweg, polis a tuma nota di un vehíkulo ku tabata koriendo di un
forma sospechoso.
Na momentu ku a bai para e vehíkulo esaki a kore bai.
Despues di un persiguishon polis a logra para e vehíkulo na altura di Ser’í
Papaya.
Durante di un kontròl den e vehíkulo a haña i konfiská un kantidat di
munishon.
Mesora a detené e sospechoso R.R. di 21 aña di edat nasé na Kòrsou pa e
kaso ariba menshoná.
Mas lat e tim di Divishon di Krímen Organisá a tene un entrada hudisial na kas
di e sospechoso den área di Mahuma.
Durante di e entrada hudisial a haña i konfiská algun munishon.
A presentá e sospechoso dilanti di un fiskal ouksiliar, ku a ordená su
enkarselamentu pendiente di mas investigashon.