Detenshon relashoná ku maltrato i menasa

Rio Canario – Kontinuando ku investigashon den un kaso di maltrato i menasa ku a tuma
lugá dia 2 di novèmber 2025 mardugá na un kas den Witteweg, polis a hasi un
detenshon.
Djadumingu 2 di novèmber 2025, riba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko, polis
a detené e hòmber J.J.M.A.C. di 18 aña di edat nasé na Kòrsou, pa e kaso
maltrato i menasa.
Detenshon di e hòmber aki a tuma lugá na e adrès ariba menshoná.
A presentá e sospechoso dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená su
enkarselamentu pendiente di mas investigashon.