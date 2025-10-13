Detenshon relashoná ku un kaso di tiramentu

Rio Canario – Kontinuando ku investigashon relashoná ku un kaso di tiramentu ku a tuma lugá dia 11 di
òktober 2025 den Kaya Maestronan di Skol, Tim di Aresto a realisá un detenshon.
Djaluna 13 di òktober 2025 alrededor di 10.25’or na un kas den área di Kura Piedra, polis a
hasi detenshon di e hòmber S.S.D.O. di 28 aña di edat nasé na Kòrsou.
Despues e Tim di Atrako a tene un entrada hudisial na kas di e sospechoso.
Durante di e entrada hudisial a haña i konfiská artíkulonan ku ta di importansia pa e
investigashon.
A presentá e sospechoso dilanti di un fiskal ouksliliar ku a ordená su enkarselamentu
pendiente di mas investigashon.