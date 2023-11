Willemstad,–Djadumingu 19 di novèmber próksimo ta dia internashonal di hende hòmber. Esaki ta pa di 6 aña konsekutivo ku MpowerMEN Foundation Curaçao ta pone atenshon i selebrá e dia aki. E aña aki tambe nos a orgnanisá un evento spesial pa pone atenshon riba e ser maskulino. E enkuentro “Boys Meet Men” lo ta titulá: “Healing Connections: Uniting Men Against Suicide” ku e tópiko ku tur organisashon pa hende hòmber mundialmente ta para ketu na dje kual ta “Zero male Suicide”.

Nos ta biba den un sosiedat kaminda ta “verwacht” ku e hende hòmber mester ta fuerte i no tin mag di ekspresá nan luchanan emoshonal habiertamante. Esaki hiba na hopi hende hòmber ku ta sufri den silensio ku konsekuensianan fatal. Lamentablemente na Kòrsou no tin un maneho struktural ni tampoco sifranan aktual pa por tin un maneho fiho riba prevenshon i problematikanan pa e mucha hòmber i

e hende hòmber en partikular. Ta tempu pa krea un komunidat kaminda tur bos ta wòrdu skucha i komprendí inkluso esun di hende hòmber ku ta eksperesiá karga emoshonal i mental.

Fundashon MpowerMen

MpowerMen a inisiá na dezèmber 2021 un grupo di sosten kaminda un bia pa luna hòmbernan ta bini huntu pa papia tokante nan retonan di bida, konsehá i sostene otro. Di e forma aki nos ta sondia tambe e diferente retonan ku e hende hòmber ta enkontrá den su bida. Alabes e ta sirbi tambe komo un espasio pa esun ku ke djis bini pa kompartí lokenan ku el superá den su bida. E movementu ser inisiá pa

Gwendeline Leuteria di Gwen Inspires na 2017. Komo trahadó sosial Gwen ta kere firme den e edukashon sosial-emoshonal di e hende hòmber. Na 2019 e interes pa e movementu aki bira mas grandi sigui na 2021 ofisialmente den un fundashon. Ku awor ta konsisití di hende hòmbernan determiná ku ta sostene, kere i organisá eventonan nan mes huntu ku Gwen.

Evento

Djòin nos pa un anochi transformativo riba dia Internashonal di hende hòmber, kaminda nos lo kibra e stigma kolektivamente, selebrá e balor di kada hòmber i yuda krea un mundo kaminda bienestar mental ta reina. Durante di e enkuentro aki nos lo

trata aspektonan manera:

Espektativanan pa ku e ser maskulino

Komprondé e poder di e sosten komunitario

Kultivá bienestar finansiero i familiar

Ofresé un espasio “safe” pa ta vulnerabel

Kibra stigma i selebrá balor di hende hòmber

Meta di e evento aki ta pa selebrá hende hòmber, konsientisa e komunidat riba e importansia pa hende hòmber por komuniká riba topíkonan inkómodo ku otro na un manera profeshonal kreando e espasio pa otro por mira e poder den ta vulnerabel. E programa lo ta repartí den dos sekshon. E promé, lo ta un kombersashon entre invitadonan di e “Talkshow” ku pa un par di siman tabata live riba nos página di facebook riba e topíko “Zero male Suicide”. E sekshon aki lo keda transmití online kaminda hòmber i muhé por registrá pa sigui e transmishon. E di dos sekshon lo bai ta interaktivo ku e públiko presente (esaki ta esklusivamente pa hende hòmbernan). E kostonan di e evento ta pa yuda nos kubri gastunan di evento i ta fungi komo un sistema pa rekoudá fondo pa sigui ku e grupo di sosten di tur luna k uta gratis pa e partisipantenan.

E evento aki lo tuma lugá djadumingu19 di novémber 2023 na Acoya Curaçao Resort, di 4 or di atardi pa 7 or di anochi. Pa partisipá na e evento aki en persona ta kosta solamente fl 40,- i pa sigui e promé sekshon di e evento online ta kosta fl 20,- . Al final nos ta ekstendé un invitashon spesial na e hende hòmber pa tuma un kurashi pa eksperensiá nos pa festehá resilensia i balor di kada hende hòmber, kreando un espasio kaminda nan eksperensianan, sentimentunan i bosnan ta ser selebrá, balorá i

respetá. E evento aki ta un evento di inspirashon, konekshon, i kresementu. Registrá awe via +59995151066 pa un eksperiensia inolvidabel ku ta halsa i empoderá e ser maskulino. Sea bo ta un partner, un amigu, of un mayor, e evento aki ta pa bo.

Reservá bo lugá awe pa ta parti di e evento aki ku ta para pa e solidaridat i komprendementu entre nos hende hòmbernan. Lugánan ta limitá. Pa mas informashon sigui nos pagína di “facebook” Mpowermen Curaçao. Subi nos website: www.mpowermen.com òf manda nos whatsapp na +59995151066