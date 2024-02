Difente koló pa avisá Kòrsou kon Hulanda ke kontrolá Maneho Finansiero

WILLEMSTAD – E rapòrt di ehekushon mas resien di e Pakete Nashonal di Kòrsou ta ofresé un análisis profundo di e progresonan riba tereno di maneho finansiero, un aspekto krusial di e esfuersonan di reforma mas amplio di Kòrsou.

Tema A, ku ta enfoká riba maneho finansiero, ta inkluí un seri di medida ku ta wòrdu evaluá di akuerdo ku kódigonan di koló, ku ta varia for di bèrdè te kòrá. E kódigonan di koló ta reflektá e státus di e aktividatnan i ta ofresé un bista riba e éksito i e desafionan ku por konfrontá durante e ehekushon di e pakete nashonal.

For di kuminsamentu di 2021, Kòrsou i e organisashon di trabou temporal enkargá ku supervishon dje ehekushon dje medidanan “Tijdelijke Werkorganisatie” (TWO), ta traha riba implementashon dje pakete nashonal di Kòrsou, ku tin komo meta reforsá e resistensia ekonómiko i resiliensia di nos pais. Tema A, ku ta enfoká riba maneho finansiero, ta inkluí un variedat amplio di medidanan ku ta designá pa mehorá e stabilidat finansiero i kòntròl. E rapòrt di ehekushon ta ofresé un aktualisashon detayá tokante e progresonan di aktividatnan individual den e tema akí, durante e periodo di 1 òktober te ku 31 desèmber 2023.

Kódigonan di koló

E kódigonan di koló den e rapòrt ta sirbi komo indikadónan visual di e progreso di e aktividatnan. Bèrdè ta indiká ku e ehekushon dje aktividat ta sigui segun plan i ku e resultadonan entregá ta di bon kalidat. Si tin retraso riba e resultadonan planiá, tabatin un bon motibu pa esei i ta spera ku e aktividat lo kaba denter di poko. Hel ta indiká un retraso den e progreso i/òf kalidat dje resultadonan. Tin un riesgo ku no ta alkansá e meta (den e tempu planiá). Ta monitoriá e progreso i kalidat di forma estrikto i sí ta nesesario, lo tuma medidanan di kòntròl. Kòrá ta señalá un retraso struktural den e progreso i/òf kalidat dje resultadonan. Apesar dje medidanan di kòntròl tumá, e riesgo di no logra e meta ta altu. Shinishi ta indiká ku no tabatin aktividatnan planiá pa e periodo di rapòrt respektivo, i porlotantu, no tin nada pa raportá.

Akualisashon di progreso

Medida A.1 ta stipulá ku mester reforsá e kolòm finansiero. Un dje aktividatnan di implementashon ta sigui ku e proseso di presupuesto (A.1.1.). E státus di ehekushon dje medida akí tin e koló bèrdè. E rapòrt ta splika ku a traha un plan di akshon i ta wardando riba konfirmashon di outoridatnan gubernamental. Ta trata di un evaluashon profundo dje proseso di presupuesto, inkluyendo reglanan di presupuesto i kuadronan di mas aña. Otro aktividat di implementashon ta mehorashon dje proseso di fin di aña (A.1.2.). E státus di ehekushon dje medida akí tin e koló hel. Apesar di esfuersonan, e fecha final (“deadline”) a resultá demasiado ambisioso. A eksperensiá un avanse visibel den e proseso di preparashon i kòntròl di e kuenta di fin di aña, pues e kuenta antual, pero ainda falta di informashon kontrolá i un skarsedat na konosementu finansiero. Tin falta konosementu finansiero.

E aktividat ‘investigashon pa mehorá institutonan’ (A.1.3) tambe tin e kódigo di koló bèrdè. Ta trahando riba un sosten kolegial dirèkt entre e Kontralorianan General di Kòrsou i Hulanda (Algemene Rekenkamers), enfoká riba optimalisashon di institutonan manera Konseho di Konsulta (Raad van Advies, RvA) i Kontraloria General. Tin koló bèrdè tambe pa e aktividat di implementashon A.1.4 ‘traha un teoria di kambio (“Theory of Change”) pa maneho finansiero riba término largu. Segun e splikashon den e rapòrt di ehekushon, ya a traha e teoria di kambio akí i lo sigui diskutí pronto mas amplio riba esaki, inkluso e relashon ku otro trayektonan manera B.4. Tema B ta trata gastunan i efikasia di sektor públiko. E intenshon ta pa basá riba un revishon integral, desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorá e kalidat, efikasia i poder di implementashon dje organisashon gubernamental, ku ta inkluí tambe e efikasia dje staf ministerial.