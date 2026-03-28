Diseño plachi number nobo ta bini for di “104 sitio” ku tur hende mester bishitá na Kòrsou

GOSIEWEG,– E diseño dje plachi number nobo a keda diseñá dor di e siudadano konosí, Giovanni Atalita. Ta asina ku durante e apertura dje edifisio nobo señor Atalita a amplia riba e idea ku a kondusí na e diseño final.

Segun Giovanni Atalita, na momentu ku el a partisipá na e kampaña pa diseñá un plachi number nobo el a bai bèk den un buki ku e ta skibiendo relatá na 104 sitio ku tur hende mester bishitá aki na Kòrsou. For di esaki el a dedusí 2 sitio importante. Kual ta e brùg di mas haltu na Kòrsou, Julianabrug, i e seru di mas haltu na Kòrsou, Seru Kristòfel. E dos sitionan aki, kombiná ku e bandera blou a produsí su mes den e diseño aktual. Tambe durante e proseso di diseño Atalita a evaluá un kantidat di plachi number di otro paisnan, pues asina el a bin na e diseño aktual. Pa lokual ta e “CW”, Atalita a splika ku esaki tin di haber ku konektividat digital .cw kual ta e parti final di mayoria wèpsait di Kòrsou.