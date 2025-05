Diskurso di Minister SOAW riba Dia di Obrero 2025

Willemstad – Djaweps, 1 di mei 2025, riba Dia di Obrero, minister mr. Dayanara Chin-A-Lien Roozendal di e Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) a kompartí algun palabra na Parokia di Santa Famia den kuadro di Dia di Obrero. E diskurso a aksentuá ku e pais akí a keda konstruí, edifiká i ta ser mantené pa nos trahadónan i esaki ta e dògma ku mester keda ripití.

Diskurso di Minister SOAW:

”Konsiente di e peso di e responsabilidat di por dirigí mi mes awe na boso aki presente, i e klase trahadó en espesial, mi kier hasi esaki di e siguiente manera.

“E pais akí a keda konstruí, edifiká i ta ser mantené pa nos trahadónan i esaki ta e dògma ku mester keda ripití”.

Durante añanan nos komo trahadó a manifestá pa nos derechinan. Mi ta kòrda algun akshon manera ta ayera. A para na PWFC pa eksigí pa no sera UTS, ni Inselair. Tambe pará den e bario di Brievengat huntu ku kompañeronan sindikalista i aktivista pa no sera FEFFik. Nan a pasa pa olvido, i nos tur ku ta realístiko ta mira i sinti e konsekuensianan. Den Fòrti kaminda a yega para dilanti di e porta maron grandi i pidi pa mandatarionan sali i skucha e trahadó, pero a ninga esaki. Ku ‘traangas’ a pretendé di para e lucha. Un echo ku a laga un duele te ku awe den mi kurason, kon nos mes ku no mes ta paralisá otro, siendo ku tabata trata di luchanan hustifiká.

Awe den e ròl di mandatario mi ta para aki komo parti di Gobièrnu di Kòrsou na otro banda di e porta. Pero e biaha akí e porta ta habrí. Awor e “nos” a bira mas tantu hende. Pesei Gobièrnu i spesialmente Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar komo parti di e kolektividat den lucha pa e derecho di e trahadó, awor mas ku nunka ta komprometé su mes. Ironia ta ku kumpliendo ku e tarea aki Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar ta hañando krítika i tin ku vense diferente opstákulo.

Ta bon pa mi menshoná algun punto ku nos komo ministerio a konstatá ku ta tumando lugá:

Awendia ta eksigí solamente e yu di tera ku e tin ku papia dos pa tres idioma estranhero.

Ku frekuensia ta pidi eksonerashon di e prosedura vigente di publiká vakatura pa por tuma un estranhero, i asina limitando e oportunidat di e yu di tera.

Tambe ta pèrmití estraheronan pa traha ilegal.

Mi ta limitá mi mes te na e ehèmpelnan aki. Trabou ta e instrumento klave pa por kombatí pobresa. Pa nos hendenan por progresá, nos mester haña oportunidat pa por trahá. I no solamente trabou pero tambe pa por gana un salario hustu. Lokual nos a konstatá ta ku no semper esaki ta e kaso.

Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar ta trahando duru pa kambia e persepshon ku nos ta e ministerio ku ta únikamente duna ònderstant. Nos ke ta e Ministerio ku ta keda rekonosé na promé lugá komo esun ku ta fasilitá un trabou digno na primeramente e yu di tera. Kaminda nos ta kontribuí na e sintimentu di orguyo di e suidadano di por kria su mes i su famia. I no na e orguyo falsu ku tin komo fuente e sintimentu di inferioridat. Kon nos por sigui den e proseso pa trese kambio i perkurá pa esaki ta duradero?

Kada instansia/sektor mester keda den su ròl pa por tene e totalidat den balansa. Nos mester sinta na mesa, skucha i demostrá empatia. I no bagatalisá otro su problemanan den nan sektor. Komprenshon ta e klave!

Buska interesnan komun i asina huntu yega na un solushon. Manera mi a bin ta hasi e último lunanan aki huntu ku mi koleganan di Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW).

Gobièrnu mester keda semper na mesa. Ta Gobièrnu su deber komo un ‘verzorgingsstaat’ pa perkurá pa delaster un suidadano riba e pais aki. Naturalmente kedando den margen di lei! Mi ta konvensí ku esaki ta trese resistensia, pero mester keda firme den esaki.

Tur hende ku kier hasi negoshi ta mas ku bon biní pa hasi esaki, basta bo tene bo mes na regla i legislashon. Pues saliendo for di e pensamentu di ‘fair business’ i ‘economy ethics’. Gobièrnu na su turno tin ku skucha e nesesidat di e diferente sektornan i inová e prosesonan. Inovashon ta nesesario i mester ta efektivo.

Ministerio di Desaroyo Sosial Labor i Bienestar ta konsiente ku sierto prosesonan ta antikuá i na hopi okashon ta dura muchu largu. Nos ta modernisando prosesonan pa asina por sirbi entre otro komersiantenan mas mihó. Nos tambe mester ta parti di e inovashon. Inovashon ku ta garantisá transparensia den nos trabounan diario. I esaki na su turno ta protehá e propio trahadó di e Ministerio i tambe e sektor laboral den su totalidat.

Gobièrnu mester keda ophetivo, ku bista riba interes kolektivo. Gobièrnu tei pa e mayoria, pero tambe pa e minoria. Pa esnan ku ta sinti nan mes lubidá i menos importante. Gobièrnu tei pa tur hende sin distinshon.

Na e sektor sindikal, mi ta konta ku boso pa sigui motivá i eduká e klase trahadó riba nan propio responsabilidat den e proseso laboral. E ta fundamental pa konsientisá e suidadanonan ku aún mester drenta òf sigui desaroyá den e merkado laboral, pe por probechá di tur oportunidat ku Gobièrnu ta krea komo parti di su obligashon pa garantisá un desaroyo integral di tur hende. For di mucha te ku adulto, segun nan kapasidat i potensial.

Mi ta keda pidi boso manera ya mi a hasi den algun okashon den e funshon aki, pa boso keda vigilá skèrpi e derecho di trahado. Mi ta bolbe suprayá e importansia di diálogo den harmonia. Nos por bati glas ku otro na final, pero keda kòrda boso ròl di ta ophetivo. No laga e trahadó keda pará su so. E mester di boso protekshon i sosten. Protehá esnan ku ta bringa tur dia pa hasi nan trabou korektamente, sin sukumbí pa preshon eksterno. Den hopi situashon ke tilda e trahadó di no ta kumpli òf di no tin e kapasidat pa hasi e trabou. Pero kuantu biaha a tum’é pa un funshon pero ta lag’é ehersé un otro funshon sin e preparashon nesesario.

Tur trahadó tin derecho di haña e oportunidat pa keda kapasitá i partisipa na oportunidatnan ku trabou ta duna sin hasi distinshon. E trahadó tin ku ta amabel ora di trata ku su koleganan i tambe ora di duna servisio na kliente. Na su turno e tin ku ser respetá i no keda eksponé na ningun tipo di maltrato na boka di su trabou.

Mi por duna testimonio ku kaminda e trahadó ku ta keda balorá i respetá pa su konosementu ta duna mas ku 100 porshento.

Pabien awe riba Dia di Obrero.”