Djadumingu awor selekshon nashonal kontra Panama

BRIEVENGAT—Ayera durante un rueda di prensa na Sede di FFK, e federashon nashonal di futbòl a anunsiá nan wega djadumingu awor kontra di Panama, den kuadro di klasifikashon Kopa Mundial Femenino 2027.
Miembronan di direktiva Gilbert Martina huntu ku Fabi Constancia a hiba palabra unda alabes a introdusí e bondscoach nashonal Johan van Heertum. Gilbert Martina, kende a habri e enkuentro ku prensa a splika ku awor Kòrsou ta bai inisiá e proseso pa klasifiká e selekshon di damas. Martina a bisa awor ku a logra klasifiká e selekshon maskulino pa Kopa Mundial ta sigui ehekutá e Plan Stratégiko. Esei ta enserá trata na yega metanan spesifiká den e plan.
Segun Martina, Kòrsou tin tur elemento pa klasifiká pa Kopa Mundial Femenino tambe. E ruta pa yega Kopa Mundial damas ta mas kòrtiku kompará ku esun maskulino, Martina a splika. Mester tin un bon organisashon pa logra esei i pa por logra esei, mester di un persona eksperensiá. I Johan van Heertum ta esun kende a keda nombrá komo bonscoach nashonal.