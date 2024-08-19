Djaweps awor:  Reunion públiko tokante e klaridat riba e 43.6 mion florin èkstra destiná pa SOAB

WILLEMSTAD – Presidente di Parlamento a anunsiá ku e reunion públiko tokante e klaridat riba e 43.6 mion florin èkstra destiná pa Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) lo keda reanudá riba djaweps 7 di mei próksimo, pa 9’or di mainta. E reunion akí ta un kontinuashon di e deliberashonnan ku a keda di skòrs anteriormente riba 27 di yanüari i 6 di febrüari di e aña akí.

E fondonan èkstra ta destiná entre otro pa kontratá personal adishonal i pa maneho di e fondo di gobièrnu. Durante e seshonnan anterior Minister di Finansa Charles Cooper a presentá dokumentonan “ter inzage” (pa inspekshon), miéntras ku miembro di Parlamento i èks Minister di Finansa Javier Silvania a duna splikashon riba e base legal di e maneho di fondonan.

Silvania a referí na febrüari últímo na e ordenansa nashonal riba maneho finansiero yamá “Landsverordening financieel beheer” i un konfirmashon di “Wetgeving en Juridische Zaken” (WJZ), kaminda ta indiká ku un organisashon eksterno manera SOAB, por keda enkargá ku e maneho di pago adelantá (“voorschot”) pa proyektonan spesífiko, manera esun di Kraamkliniek na Colon.

Silvania a enfatisá tambe riba e importansia di e tareanan di konseho i sosten ku SOAB ta ehekutá, banda di e trabounan di kòntròl interno. Segun normanan di e Instituto di Kontralorianan Interno, “Institute of Internal Auditors” (IIA), mester tin separashon di funshon pa garantisá integridat. El a atvertí ku eliminashon di e tareanan di konseho por hiba na un posibel redukshon konsiderabel dje kantidat di personal na SOAB.

Den e reunion di yanüari último, Minister Cooper a duna detaye riba e subida di e presupuesto di SOAB, ku a krese di 8 mion na 2021 te na 22 mion florin den 2026. Segun Cooper, e oumento akí ta pa motibu di un subida den aktividatnan di ouditoria i investigashon, i tambe ampliashon di servisionan di konseho i sosten relashoná ku ehekushon di e pakete nashonal (“Landspakket”). E minister a splika ku e invershon akí tin un “Return on Investment” (“Rendimentu riba Invershon”) positivo; danki na e trayekto di compliance (kumplimentu), entrada di impuesto i primanan sosial a subí ku 677 mion florin kompará ku 2022.

Cooper a nota ku e kresementu akí ta debí na e proyekto di compliance, proyektonan di infrastruktura i e kresementu di turismo.

Ademas, Minister Cooper a informá na yanüari ku SOAB su kuentanan anual (2022-2024) ta disponé di un deklarashon di kòntròl aprobá pa un akountent internashonal den e top 5 mundial. El a splika ku e akountent akí ta kontrolá si e oranan ku consultants deklará, ta aprobá pa e ministerio konserní, i tambe si nan no ta eksesivo. Si e akountent konstatá ku e oranan no ta lógiko, esaki lo keda diskutí i por keda inkluí den e deklarashon di kòntròl òf por hiba na rechaso di un deklarashon aprobá. Finalmente, el a reiterá ku SOAB no por duna un lista di e personanan akí, esta e consultants pa motibu di leinan di privasidat, kódigo di kondukta i e merkado kompetitivo.

E reunion di 7 di mei lo tuma lugá den sala di reunion di Parlamento na Wilhelminaplein 4, kaminda Minister Cooper lo tin e oportunidat pa kontestá e preguntanan hasí den e promé tanda.