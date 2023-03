Dòkternan na warda tei pone trabou abou

WILLEMSTAD——Pa mas ku 10 aña, Curacaose Huisartsenvereniging (CHV) ta preshoná gobièrnu pa karga su responsabilidat i organisá kuido den oranan di anochi, en partikular den forma di un struktura di Huisartsenpost (HAP).

E presensia di dòkternan di kas den un HAP durante ora di ANW (Avond, Nacht, Weekend – ANW) ta sigurá ku pashèntnan risibí e kuido nesesario na tempu i di haltu kalidat, kual lo resultá den mihó resultadonan di salú. CHV ta konsiderá ku invertí den e servisio aki no solamente ta benefisiá e pashèntnan, sino tambe ta aliviá preshon for di e departamento di urgensia di hospital CMC, asina ku nan por konsentrá riba kaso krítiko. Un kuido di ANW bon regla lo ta e promé paso pa reforsá e kuido di promé linia.

Minister di GMN a prometé pa habri un HAP pa 1 di mart 2023, pero nada no a kambia te ainda. CHV ta tuma akshon awor pasombra no ta responsabel mas pa sigui traha den e situashon aktual kaminda dòkternan di kas tin biaha mester traha mas ku 48 ora konsekutivamente. E asosiashon ta pidi un reunion di urgensia ku su miembronan riba djamars 7 di mart 2023, di 08:00 or pa 12:00 or, pa diskutí e situashon aktual i indiká kon nos lo bai sigui.

Esei ta nifiká ku durante e reunion di urgensia aki, lo no tin kuido regular di dòkter di kas. Pa sigurá ku pashèntnan ku tin un emergensia por risibí e kuido ku nan mester durante e reunion aki, CHV lo pone un dòkter di kas disponibel na tres diferente ofisina, solamente pa urgensia. Ademas, minister di GMN ta invitá pa duna splikashon di e estado di e HAP na e dòkternan di kas.

CHV ta konvensí ku invertí den kuido di ANW ta esensial pa bienestar di e pashènt i e sistema di salubridat en general. E asosiashon di dòkternan di kas ta pidi gobièrnu pa tuma responsabilidat i regulá kuido di ANW pa e pashèntnan di Kòrsou.