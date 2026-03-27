Dokumental trahá riba e bida artístiko di Enrico Henriquez

WILLEMSTAD,—-Poko, poko pero sigur e proyekto di e bida Musikal di e legendario Maestro Enrico Henriquez ta kue mas forma. Manera ta konosí, na 2024 riba inisiativa di Giovanni Atalita, Jose Villasmil alias Pipo a traha un tremendo dokumental di e bida musikal di e pianista yu di Kòrsou.
Ta asina ku Giovanni Atalita, aparte di a traha e guion, a hasi mayoria di e entrevistanan. Pipo ta esun ku a hasi e grabashon i edeting. E dokumental di Enrico Henriquez a estrená na e promé edishon di Krioyo Film Festival na 2024. Despues ku e dokumental aki a pasa tantu na Kòrsou, Aruba komo Hulanda, awor e ta kla pa bai mas ayá, despues ku a keda kla ku ponementu di sub-titulo tantu na Spañó, Ingles i Hulandes.
Atraves di e Plataforma Film Freeway ku tin mayoria di Festival nan di Sine na mundu registrá, e dokumental aki lo keda entregá dor di Krioyo Film Foundation. Ta e intenshon pa partisipá sigur na Festivalnan di Sine na Venezuela (kaminda Enrico Henriquez a biba i toka pa mas ku 33 aña), pero tambe den paisnan ku prinsipalmente Oscar de Leon tabata popular, pero tambe na Festivalnan di nòmber i otro nan mas chikitu, inkluso Hulanda.
Di e forma aki mundu kompletu ta haña oportunidat pa mira e dokumental interesante aki, kaminda un “YDK” a logra fama mundial tokando ku entre otro Oscar de Leon, pero tambe ku tin su kosnan ku e la pasa aden tokando ku su 17 aña ku Estrellas del Caribe te ku su mes bandanan na Kòrsou. Un danki speshal ta bai na Cultuurfonds Caribish Gebied ku a finansiá e trabou di ponementu di e sub-titulo na tres idioma na e proyekto. Un i tur ku subi Facebook page di Krioyo Film Festival e dianan aki, por mira e promo di e dokumental ku su sub-titulo bou di dje.
Dokumental traha riba e bida musikal di maestro musikal legendario Enrico Henriquez.