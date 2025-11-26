Dòler Merikano su dominio por lo pronto ta keda intakto

Funshonarionan haltu di diferente Banko Sentral a duna nan punto di bista riba e forsa internashonal di e dòler Merikano.

Otrobanda,– Riba 14 di novèmber Banko Sentral di Kòrsou a Sint Maarten a organisá e “Governor’s Panel” kaminda diferente otro direktornan di bankonan sentral di diferente otro pais den Karibe por a duna nan punto di bista riba e ròl di e dòler Merikano, nan punto di bista riba monedanan digital i tambe resilensia riba e region Karibense.

Tabata durante e pènel moderá dor di Richard Doornbosch ku tur otro lider di banko sentralnan regional a indiká ku por lo pronto e dòler Merikano lo keda e anker pa loke ta e moneda mundial. I esaki ta apesar ku e dinámika monitario mundial ta kambiando tur esten paisnan ta birando mas resiliente. Banda di presidente di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten, Richard Doornbosch, presidentenan di bankonan sentral di Bahamas, KaribeOst i Belize tur a duna nan punto di bista.

Mesora durante e diskushon nan den pènel presidente dje banko sentral di Bahamas, John Rolle, a enfatisá ku e poder di e dòler Merikano ta basá riba tres faktor. E faktornan ta inkluí e ekonomia Merikano, e institushon nan polítiko ta keda fuerte i Merka su abilidat pa keda lider mundial. “E dòler Merikano debí na e kredibilidat di Merka ta keda konsiderá komo un opshon sano” Rolle a sigui splika. Si kualke pilar bira ménos poderoso, kambio por bini, pero na mesun momentu no tin indikashon ku e pilarnan menshoná lo kai den otro.

Apesar Timothy Antoine, gobernadó dje banko sentral di Karibe Ost, tabata riba mesun liña di opinion ku Rolle, Antoine a amplia kon paisnan grandi i chikí a kuminsá diversifiká nan dependensia riba e dòler Merikano komo ku dependensia por wòrdu usá komo un arma. E atvertensia di Antoine a bini komo ehèmpel ku por imponé sanshon i tambe tenshon nan geopolítiko tambe. Ekonomianan Karibense mester ta amigu ku tur, pero satélite di ningun, kaminda diversifikashon por redusí vulnerabilidat.

Gobernadó Kareem Micheal dje banko sentral di Belizea indiká ku un kambio drástiko den e dòler Merikano lo no tuma lugá. E argumentunan di Micheal tabata basá riba a echo ku ainda dòler Merikano ta dominá transakshon nan internashonal i esaki ta apesar ku ekonomianan mundial ta sigui krese.

Notabel por sierto den e diskushon relatá na esektornan finansiero internashonal tabata ku dòler por lo pronto lo keda. Esaki apesar ku reservanan internashonal di dòler a baha di 70% te ku ménos ku 60% awendia. E enfoke mester bira ku ekonomianan chikí den Karibe ku ta dependé hopi dje dòler Merikano mester manehá nan riesgo riba nivel stratégiko pa mantené resiliensia riba término largu.