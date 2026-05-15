Domeinbeheer no ta funshoná

Domeinbeheer su mal maneho ta supstansiá den mayoria relato anual di defensor di pueblo.

Skalo,– E manifestashon riba djárason 13 di mei den porta di domeinbeheer no tabata un manifestashon polítiko sino un manifestashon kontra di años di mal maneho saliendo for di domeinbeheer.

E manifestashon a keda organisá dor di plataforma Bandariba kende nan presidente berdaderamente ta un polítiko aktivo den partido PNP. Pero tras di plataforma Bandariba tabata tin un kantidat di habitante ku tabata tin 40 aña di reklamo riba funshonamentu di organisashon ehekutivo: domeinbeheer.

E reklamonan aki alabes ta keda kompilá dor di e funshonario públiko imparsial, Ombudsman/Defensor di Pueblo. Sigur den e 5 último relatonan anual ku defensor di pueblo a publiká, por nota kon Domeinbeheer semper tabata un punto di atenshon. Na 2020 37% di reklamonann tokante VVRP tabata inkluí funshonamentu di domeinbeheer. I na 2024 e situashon a keda kasi similar ku 33% di reklamonan di VVRP tabata tokante domeinbeheer. Mas aleu na 2025 defensor di pueblo a asta publiká krítikanan pisá tokante VVRP i domeinbeheer, dunando di konosé ku un kantidat di keho entregá na VVRP entre 2020 te ku 2024 no a kana riba forma adekuá. Alabes defensor di pueblo a asta konkluí ku VVRP lo ta ignorando e kantidat di keho ku ta drenta nan ministerio.

Minister Charles Cooper kende ta enkargá ku ministerio di VVRP i tambe ku domeinbeheer, regularmente ta splika ku su man nan ta mará den e diskushon nan aki sigur mirando e skarsedat di personal den organisashon di ehekushon, domeinbeheer. Pero e minister a amplia ku su persona lo bai traha mas di aserka ku domeinbeheer pa solushoná tur keho.

1 aña despues manifestantenan ta akudí na porta di domeinbeheer dunando di konosé ku nan tin hopi aña ta warda riba kontesta di domeinbeheer relatá na legalisashon di tereno, partishon di tereno, petishon pa tereno di agrikultutra i tambe petishon pa konstruí kas propio.

Despues ku 4 siudadano formando parti di plataforma Bandariba a logra entregá e karta ku firma di reklamo na domeinbeheer, demas desaroyo a resaltá ku fin di luna domeinbeheer lo kontestá e karta konserní i tambe ku kada 2 siman nan lo traha mas dediká riba e petishon nan ku ya tin 40 aña pegá.

Demas informashon a resaltá ku aki ta trata di 7 manifestashon den kasi 5 aña tokante e mesun reklamonan.