Back to Top
Vigilante banner image

Doran ta eksigí akshon pa trahadónan ku mester keda para 8 ora kontinuo na trabou

March 11, 2026 • 2 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#akshon pa trahadónan | #para 8 ora kontinuo
Login