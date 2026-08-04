Dos detenshon pa violashon di lei di opio

Rio Canario – Kontinuando ku investigashon den un kaso kaminda ku dia 18 di sèptèmber 2025 Wardakosta a interseptá un boto ku 200 kilo di kokaina a bordo, polis a hasi dos detenshon.
Djamars 4 di ougùstùs 2026 e Divishon di Krímen Organisá riba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko a detené e hòmbernan J. Ph. di 35 aña di edat i S.V. di 48 aña di edat, ámbos nasé na Kòrsou.
Ph. a keda detené na S.D.K.K. i S.V. na un adrès den Kaya Dorus.
Na ámbos direkshon polis a tene entrada hudisial i a konfiská artíkulonan di importansia pa e investigashon.
A presentá e sospechosonan dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená nan enkarselamentu pendiente di mas investigashon.