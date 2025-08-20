Dos detenshon relashoná ku kiebro i enkubrimentu

Rio Canario – Kontinuando ku investigashon den un kaso di kiebro i enkubrimentu ku a tuma
lugá dia 23 di yüni 2025 den área di Tritonstraat, e tim di Atrako a hasi dos
detenshon na warda di reshèrshi.
Djamars 19 di ougùstùs 2025 alrededor di 10.55’or, a detené un dama
Z.S.G.E. di 39 aña nasé na Kòrsou.
Mas lat alrededor di 14.00’or a detené un hòmber N.Q.G.S. di 43 aña di edat
nasé na Kòrsou, ámbos relashoná ku e kasonan ariba menshoná.
A presentá e sospechosonan dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená nan
enkarselamentu pendiente di mas investigashon.