Back to Top
Vigilante banner image

Dos F-16 venezolano ta pasa den serkania di barku militar ku lo a stashoná na Kòrsou

September 6, 2025 • 2 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#F-16 venezolano
Login