Back to Top
Vigilante banner image

Dos final pa Naomi Visser den mundial di gimnasia na Jakarta  

October 21, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#bara | #gimnasia artistiko | #Indonesia | #Indonesia Arena Gelora Bung Karno Sports Complex | #Jakarta | #kampionato mundial artístiko di gimnasia | #multidisiplina | #Naomi Visser
Login