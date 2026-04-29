Dos tipo den vehíkulo hòrtá ta basha kurá di kas abou

WILLEMSTAD— Polis a haña nan ta bai den aria di Brakkeput pa un vehíkulo prosedente di ladronisia ku durante persekushon a pasa basha kura abou.
Tabata den oranan di mardugá ku habitantenan di e bario di Brakkeput a tuma nota di un vehíkulo ku algun tipo den dje tabata moviendo di un forma sospechoso den e bario. Mesora a bati alarma unda un polis na sivil ku tabata den e bario a sali tras di e vehíkulo miéntras e tabata pidi asistensia di su koleganan pa yega i yud’é. A surgi un persekushon unda despues di un ratu esun ku tabata manehá e SUV a bin pèrdè kontròl dal violentamente kontra di un kura di kas. Mesora esnan ku tabata den e SUV a bula baha i a kore bai for di e sitio lagando e vehíkulo atras. A bin topa ku asta slòf ku e shofùr a kore bai laga atras. For di investigashon realisá na e sitio a bin saka afó ku aki ta trata di un vehíkulo ku siman pasa a ser hòrta. Tim Forensiko tambe a bin na e sitio pa asina nan por a hasi mas investigashon pa nan final a konfiská e vehíkulo bai warda kuné.