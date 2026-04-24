GreenKidz a lansa pelíkula edukativo Tene Kòrsou Limpi

WILLEMSTAD—Na okashon di Earth Day (22 di aprel 2026), GreenKidz ku sosten di e spònser prinsipal Maduro & Curiel’s Bank i partnernan Kooyman i Sambil Curaçao, a organisá un mainta inspirativo pa 120 alumno di MarnixSchool na Sambil. Punto sentral ta e lansamentu festivo di e pelíkula lokal pa mucha Tene Kòrsou Limpi. Despues di esaki a sigui ku diskushon, debate i vários aktividat kreativo.
“Di e forma aki e pelíkula ta bira un instrumento edukativo fuerte pa stimulá kambio di komportashon, ”segun GreenKidz Creator Maya Mathias, ku a haña oportunidat pa mustra e pelíkula di produktornan AlexRoosen, Jay Hemradjani i Lisa Koppes.
Pelíkula komo punto di salida pa konsientisashon
A traha e pelíkula, ku a estrená siman pasa durante Curaçao Film Festival, ku i pa muchanan di skol di Kòrsou. E ta krea konsientisashon riba e tema “Zwerfvuil” (sushi riba kaya), i e mainta na Sambil a kuminsá tambe ku presentashon di un pelíkula, den kua ta mustra e problema di sushi riba kaya di un manera sorpresivo i ku ta stimulákambio.
E pelíkula ta mustra kon hopi adulto ainda ta tira sushi riba kaya i ta laga nan atras den naturalesa, ku tur e konsekuensianan ku esaki ta trese kuné. Den e pelíkula, emuchanan ta drenta den ròl di polis, abogado i hues i ta papia ku adultonan riba nan komportashon. Nan ta mustra e adultonan e impakto di sushi riba naturalesa, animal iambiente di bida di hende, pero tambe riba turismo i ekonomia.