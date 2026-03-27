Eddy Herrera na Kòrsou luna di mei

WILLEMSTAD,—-“After 7” ta e konsepto ku ya no mester di niun klase di introdukshon; un di e fiestanan mas eksitoso ku riba tur e promé djabièrnè di luna ku un públiko masivo, gustadónan di ambiente diferente ta yena Lanthùis Brakkeput Mei Mei.
Ta asina ku for di 7or di anochi pa por disfrutá di e músika di e bandanan Gentz Tre’chic tambe Highway Band. Despues ku “After 7” aña pasa a bai den grandi presentando su promé fiesta ku artista internashonal, kende tabata nada mas i nada ménos ku gran artista merenguero direktamente for di Repúblika Dominikana Sergio Vargas ku su orkesta, ku a pèrkurá pa un ambiente ekstraordinario, e públiko masal ku a kolma e sala grandi di WTC a keda pidi pa mas.
Awor ta toka turno pa un otro super popular artista merenguero Eddy Herrera kende lo ta bèk na Kòrsou huntu ku su orkesta pa presentá tur su éksitonan. Esaki ta djasabra 9 mei 2026, kual ta un dia promé ku Kòrsou ta selebrá dia di mama. Tur esaki den un edishon speshal di “After 7” baliabel huntu ku agrupashon musikal Gentz Tre’chic, e tan gusta High Way Band, tambe DJ Krokzz i Mc Chris Strick. Pa e okashon speshal aki, atrobe WTC a wòrdu skohé komo esenario pa e grandioso evento aki.
Despues ku riba e plataformanan sosial a keda publiká algun siman atras ku Eddy Herrera ta rumbo pa Kòrsou, ta hopi ta esnan ku a kuminsá buska informashon pa ku e presentashon aki. Un grupo grandi di hende a akudí kaba na Ticket Point Zeelandia pa probechá kumpra e kantidat limitá di karchinan “super early bird” ku a keda poné disponibel na e preis redusí i manera por spera den un frakshon korto di tempu tur a agotá. Awor ta den e fase di benta di karchi na e preis regular ku tambe ta bayendo hopi lihé. Hopi ta esnan ku tin nan karchi den nan man kaba pa asina garantisá ku nan ta den e magno fiesta aki. Pues tur kos ta indiká ku e próksimo “After 7 XL” aki lo bai ta aún mas grandi ku nunka.
Eddy Herrera na Kòrsou den luna di mei binidero.