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‘Efekto Ozempic’ ta kondusí na oumento eksplosivo den uso di remedi pa diabétis

December 2, 2025 • 1 minüt pa lesa
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#oumento eksplosivo | #Ozempic
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