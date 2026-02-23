EFO a transformá enfoke riba formashon dje mucha na prepará e mucha pa eksamen

PUNDA,– Desishon ministerial a dikta ku ta bai eliminá eksamen EFO for di tur skol pa asina buta mas énfasis riba e konseho edukashonal di un alumno. E konseho edukashonal ta e base pa determiná e mihó transishon dje alumno for di skol di fundeshi pa skol sekundario.
Durante un podcast di ministerio di OWCS, direktor di sektor enseñansa i siensia, Wlademir Kleinmoedig, a nota dje opservashon ku kaminda e énfasis di grupo 8 mester inkluí enseñansa, formashon i desaroyo dje karakter di e mucha debí na EFO grupo 8 a bin transformá su mes den preparashon di un prueba. Mayornan semper ke e mihó pa nan yunan i ta lógiko ku tur mayor ke pa nan yunan bai HAVO pa asina tin un mihó futuro. Mas aleu, hopi a kuminsá konsiderá grupo 8 komo un fase final di edukashon. Pues akinan a kuminsá konsiderá EFO informalmente komo un eksamen sentral eskolar similar ku skolnan sekundario.
Mas aleu Kleinmoedig a amplia kon “lugá ku e mucha mester ta trankil den grupo 8 pa loke ta su futuro eskolar, e enfoke riba EFO a kuminsá produsí strès innesesario”. E alumno a keda formá 8 aña largu, pues su siguiente fase eskolar no mester wòrdu determiná ku un eksamen EFO. Lòs for di e desishon ku ta stòp ku èksamen EFO, ainda lei ta duna espasio na direktivanan eskolar ku tin skolnan sekundario pa hasi un investigashon pa determiná si un alumno ta apto pa e nivel eskolar ei.
Na final di e podcast inspektor di enseñansa, Riley Goedgedrag, a splika ku por mira klaramente ku atraves di aña e meta den enseñansa a bin kambia. I esaki alabes a perkurá ku eksamen di EFO no ta nesesario mas.