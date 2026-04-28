Eks gerente di BOPEC mester paga 3 tòn bèk

Eks gerente general di Bonaire Oil Petroleum Corporation (BOPEC) mester debolbé e suma di 301.878 dòler na e curator

KRALENDIJK – Den un sentensia ku tin konsekuensianan grandi pa maneho di personal na Boneiru, Korte di Apelashon a konfirmá ku un èks gerente general di Bonaire Oil Petroleum Corporation (BOPEC) mester debolbé e suma di 301.878 dòler na e curator.

E kaso akí ta lanta un bándera kòrá pa tur kompania ku ta traha ku e asina yamá “Expatregeling”: sin un papel skirbi i firmá, pagonan nèto no ta bálido. Un “expat” ta un hende ku ta biba i traha temporalmente na un otro pais, hopi bia mandá pa un organisashon internashonal.

E disputa legal akí ta drai rònt di falta di dokumentashon. E gerente en kestion tabatin un kontrakto for di aña 2016 ku tabata stipulá un salario bruto di 14.750 dòler. Ounke e gerente tabatin e status di “expat”, Bopec a kuminsá pagué sumanan hopi mas altu dor di “bruteren” e salario, loke nifiká ku e kompania tabata karga ku e gastunan di impuesto. Ta kombertí e montante nèto den un montante brutu mas altu, di manera ku e montante nèto original ta keda, despues di dedukshon di impuesto i kontribushonnan. Esaki a pone ku e gerente tabata risibí mashá hopi plaka èktra tur luna, inkluso ora dje areglo final na momentu ku el a bandoná e kompania na 2020.

Curator Constantijn Michiel van Liere a argumentá den Korte ku tur e pagonan èktra ak tabata “onverschuldigd”, esta pagá sin motibu legal. E “Expatregeling” na islanan BES ta mashá spesífiko den artíkulo 5: un dunadó di trabou por karga ku e impuestonan di un trahadó, solamente si tin un akuerdo di salario nèto será skirbí entre e partidonan. Den e kaso di BOPEC, esaki no tabata e kaso. E kontrakt tabata papia di salario bruto, i e frase ku e kompania lo “hasi esfuerso pa e mihó posishon fiskal” no tabata sufisiente pa remplasá un akuerdo formal di salario nèto.

Un punto mashá fundamental den e veredikto di Hof ta e ròl di e gerente mes. E gerente a purba defendé su mes bisando ku e tabata e “partido débil” den e relashon di trabou i ku e por a konfia riba e echo ku e kompania tabata pagué e sumanan ei pa añanan largu. Hof a bari esaki for di mesa. Huesnan a determiná ku e gerente tabata e úniko direktor na Boneiru i e mes tabata responsabel pa e maneho diario i e pagonan di salario. Pues, e no por skonde tras di e argumento ku e tabata un trahadó insignifikante ku no tabata sa kiko tabata pasa; e mes tabata personifiká e dunadó di trabou.

Finalmente e èks-gerente no solamente mester paga e 301.878 dòler bèk, pero tambe e gastunan di e kaso den apelashon ku ta suma mas ku 11 mil dòler. Hof a duna e curator rason riba tur punto legal, korigiendo solamente un detaye tékniko tokante e gastunan di e kaso tratá den promé instansia na Boneiru. E gastunan akí a keda redusí di 12 mil pa 4.470 dòlery debí na e reglanan di tarifa legal. Pa e mundu di negoshi, e lès ta kla: den kasonan di “expat” i salario palabra no ta bal, ta papel so ta manda.

Bopec