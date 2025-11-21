Back to Top
Vigilante banner image

Èks kampion mundial Golovkin presidente World Boxing

November 21, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#bokseo | #Boris van der Vorst | #federashon internashonal di bòkseo | #Gennady Golovkin | #Presidente nobo | #World Boxing
Login