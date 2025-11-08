Eksitoso “MEO den bo bario” na Sta. Maria

WILLEMSTAD — Ayera anochi a tuma lugá e promé edishon di e seri nobo di “MEO den bo Bario”, organisá pa Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO), den Sentro di Bario Sta. Maria, i e evento akí por ser konsiderá un gran éksito.
Durante e seshon di informashon, konsumidónan i empresarionan a risibí informashon direktamente for di Ministerio di Desaroyo Ekonómiko, representantenan di tim di Prekario di ROP, SBAB, MiNegoshi Shared & Support Services i Fundashon pa Konsumidó. E respektivo oradornan a duna informashon tokante pèrmitnan ekonómiko, obligashonnan fiskal, stapnan pa kombertí idea di negoshi den realidat i protekshon di konsumidó.
E seshon tabata bon bishitá i e públiko presente a mustra hopi interes den e temanan ku a wòrdu presentá. Hopi hende a mustra interes pa haña konseho personal tokante nan negoshi o proseso pa inisiá nan negoshi.
Minister Roderick Middelhof a enfatisá importansia di inisiativa aki:
“E ta fundamental pa nos pueblo ta informá. Ora hende ta informá, nan por tuma desishonnan mihó, i huntu nos por sigui impulsá nos ekonomia i forma e Kòrsou ku nos ke mira mañan.”
Ku “MEO den bo Bario”, e ministerio ta sigui su kompromiso pa yega aún mas serka di nos suidadanonan i duna asistensia direktamente na komunidat.
MEO ta sumamente kontentu ku e promé edishon den e seri aki di MEO den Bo Bario i ta trahando riba mas edishon den diferente bario den aña 2026. MEO ta keda disponibel pa respondé pregunta i pa sigui yuda nos pueblo i empresarionan.