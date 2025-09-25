Eksitoso seremonia di graduashon pa Pre-Master Human Resources

Government Academy i Universidat di Kòrsou ta fortalesé desaroyo di profeshonalnan di Rekurso Humano
WILLEMSTAD – Riba djaluna 22 di sèptèmber 2025, Government Academy di Gobièrnu di Kòrsou tabata orguyosamente e anfitrion di e seremonia di graduashon pa partisipantenan di e programa Pre-Master in Human Resources den kolaborashon ku Universidat di Kòrsou (UoC). Un grupo diverso di mas o ménos 25 profeshonal, konsistiendo di tantu ámtenar komo representantenan di sektor privá, a kompletá e programa importante akí ku éksito.
E Pre-Master den Rekurso Humano, desaroyá den estrecho kolaborashon ku UoC, ta un trayekto klave den kuadro di e ambishon di gobièrnu pa invertí den konosementu i abilidatnan di ámtenar i profeshonalnan riba nos isla. E programa ta prepará partisipantenan pa e siguiente paso: sigui e Master in Human Resources, loke ta permití nan sigui spesialisá i kontribuí na un maneho di personal moderno i orientá pa futuro.
Algu remarkabel ta ku tur esnan ku a kuminsá ku e Pre-Master in Human Resources a kompletá e programa ku éksito. Esaki ta enfatisá e motivashon i kompromiso di e partisipantenan pa sigui desaroyá nan abilidatnan riba e tereno akí.
Durante di e selebrashon a rekonosé partisipantenan pa nan dedikashon i perseveransha. Ku nan konosementu i abilidatnan atkerí, nan ta mihó ekipá awor pa sostené organisashonnan—tantu den gobièrnu komo den sektor privá—ku asuntunan stratégiko di rekurso humano, desaroyo organisatorio i den promoshon di bon práktikanan di empleo.
Government Academy ta enfatisá ku e inisiativa akí ta un ehèmpel kon kolaborashon entre gobièrnu, enseñansa i sektor privá por kondusí na desaroyo di kapital humano duradero na Kòrsou.