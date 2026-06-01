Eksposishon di “Miss Teenage Curaçao” un éksito total 



WILLEMSTAD,—-Den un ambiente ameno na Lanthùis Habaai, QMQ Organization a selebrá su 5 aña di eksistensia. Komo regalo na pueblo di Kòrsou pa e sosten durante e 5 aña, “QMQ Organization”, a logra, pa promé biaha den historia organisá un “Pop-Up exihibition” ku a konta ku presensia di diferente Miss Teenage di CYBECO huntu ku e Miss Teenagenan di QMQ Organization.

Aparte di por a apresiá e “Miss Teenage”, nan ku a logra ta presente, por a disfrutá di diferente material nan ku a keda bon konservá. Por a mira álbumnan, partinan di korant ku a konserva, trofeonan, sashnan i asta pañanan ku a wòrdu uza años nan atras. E parti ofisial tabata na enkargo di nos MC di kas, Dany Balentien kual a habri e programa, yamando tur presente bon biní. Danki na nos parlamentarionan ku tabata presente señor Ishair Monte i tambe señor Javier Silvania. Danki pa sostené e inisiativa.

Riba e atardi ameno aki a para ketu na e historia di QMQ Organization i kon tur kos a kuminsá. Seguidamente direktor lokal di QMQ Organization Edmee Haard Statia a hiba palabra i a konta dje trayektoria di QMQ su 5 aña di eksistensia i kiko esaki ta nifiká den su totalidat. Despues dje palabra nan elokuente di nos direktor lokal Edmee Haard Statia, a invitá un legendario den e mundu di Beyesa ku ta Angelo Davelaar.



Ta asina ku Angelo Davelaar a konta di e historia di “Miss Teenage Curaçao”, ku a kuminsá na aña 1968 i selebrá te na aña 2002. Manera tur bon selebrashon, huntu a kanta bolo i brinda pa hopi aña mas pa QMQ Organization. Un danki ta bai na tur e eks “Miss Teenage”,nan ku a brasa i kolaborá engrande ku e proyekto aki. Danki pa konta boso historia atraves di boso material nan. Tambe na tur esnan ku ta biba den eksterior, pero a koperá atraves di nan mayornan. Pa QMQ Organization esaki ta djis e komienso i pronto nos lo sigui selebrá e gran legado ku boso tur ta forma parti di dje.

Danki na tur e Miss Teenage nan di QMQ Organization ku tambe tabata presente i duna e toke total.

Danki na e proterario nan di e bunita Lanthùis Habaai ku ta den proseso di renovashon i a risibí nos ku brasa habri. Preparashonnan ta kanando pa e sertámen di “Miss Teenage Curaçao”, 2026 inisiá i tur hóben dama ku ta partisipá lo biba un eksperensia úniko selebrando e 5 aña di QMQ Organization i e di 40 “Miss Teenage Curaçao” pa historia.

Eksposishon di “Miss Teenage Curaçao” a resultá un éksito kompleto.