Eliminando EFO enseñansa ta kumpli mas mihó ku lei

PUNDA,– Manera ya ta ampliamentu konosí e ministerio gubernamental enkargá ku enseñansa a tuma e desishon pa eliminá eksamen EFO entrante 2025/2026. Den pasado tur alumno tabata obligá di traha EFO pa asina desishon kai si e alumno ta kai den nivel HAVO òf VSBO pa su skol sekundario.

Eindexamen Funderend Onderwijs(EFO) tabata un trayekto ku a bini for di e eksamen nan kordiná ku tabata tuma lugá den grupo 8/klas 6. E trayekto pa bini ku EFO a kuminsá na 2002 i na 2010 EFO den su format di awendia a keda implementá. Kaminda den teoria EFO mester a fungi komo un eksamen adishonal pa konfirmá e konseho edukashonal di un alumno, atraves di aña tantu skolnan di fundeshi komo mayornan a kuminsá buta muchu mas enfoke riba e resultado di EFO. I e konseho edukashonal determinando kua nivel di skol sekundario ta mas apto pa e mucha a bin pèrdè balor.

Tabata den un podcast publiká riba plataforma sosial di Ministerio di OWCS ku inspektor di enseñansa, Drs. Riley Goedgedrag, a indiká ku nos leinan di enseñansa ningun kaminda ta elaborá riba un eksamen EFO pa tur alumnonan di grupo 8. E leinan ta duna espasio pa direktivanan eskolar sea huntu òf apart duna un èksamen na alumnonan pa yuda ku transishon di enseñansa di fundeshi pa enseñansa avansá. E espasio den e lei aki un momentu dado a produsí su mes den e eksamen EFO.

Na momentu ku supervisá e lei, inspektor Goedgedrag ta kuestioná si e eksamen EFO ta duna oportunidat igual pa tur alumno den grupo 8. Kaminda eksamen EFO mester a enfoká riba formashon dje alumno atraves di su 8 añanan na skol básiko, tiki tiki por a nota dje desaroyo ku e alumno ya tabata sa ki material na ki momentu e lo haña den su eksamen EFO. Akinan den e podcast por a nota ku esaki ta produsí desigualdat den enseñansa mirando ku sierto mayornan tabata paga pa lès adishonal di EFO i otro mayornan no por a paga pa esaki.