Entrada grátis awe i mañan: Kòrsou Pariba v/s Panamá i Kòrsou Pabou v/s Venezuela

Minister van Heydoorn ta sigui skor den deporte i a risibí tremendo aplouso ayera den Tio Daou Ballpark na momentu ku el a anunsiá ku entrada ta grátis riba e dos último fecha nan di e kampionato Latino Amerikano.

Santa Rosa,– Despues ku nos a haña e 12 weganan di e buèlta regular pa loke ta e kampionato Latino Amerikano di Junior League nos mester bisa ku ámbos ekipo di Kòrsou a logra klasifiká pa e weganan di semi final.

E partido di ayera entre Panamá i Mexico tabata determinante, mirando ku Mexico a yega último inen gana 6 pa 3 i si e partido lo mester a tèrminá ku e skor ei, e selekshon di Pabou Kòrsou lo a keda afó, pero Panama a rèli bon pa gana finalmente 8 pa 7 i asina e ekipo di Panama ta terminá invikto komo number 1 di Pul B i ta hunga kontra Kòrsou Pariba number 2 di pul A i pa e otro semi final Kòrsou Pabou number 2 di pul B ta topa ku Venezuela komo number unu di Pul A.

Urney Floran DA huntu ku minister a yega na e desishon pa hasi entrada grátis pa e weganan di awe i mañan. Ora ta bon mester rekonosé sigur bon trabou i bon desishon di señor Floran.

E wega di Pariba Kòrsou ta tuma lugá 14.30 miéntras ku esun di Pabou ta hunga 7’or anochi.

ENTRADA GRATIS

Un notisia sigui hopi great ta e echo ku ayera nochi den stadion Minister Sithree van Heydoorn den deliberashon ku DA Urney Floran a tuma e desishon ku entrada lo ta grátis pa tur hende tantu awe komo mana durante di e gran final.

Pues niun hende no mester paga pa drenta, pero si lo sigui ku kontròl normal na porta i lo tin vigilansia estrikto den stadion. No ta bai akseptá niun mal komportashon i polis lo saka esun ku komportá malu mesora for di stadion i lo bo no por drenta pa e final tampoko. Pues ta pidi tur hende pa bini ku bon beis i bon komportashon pa e dia di awe sigur bira un fiesta kaminda Kòrsou lo buska pa ámbos tim ta den e gran final Junior League Latino Amerikano 2023.