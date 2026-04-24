Entrada hudisial den Jandoret tabata robes

Na momentu ku tabata detené un dje supuesto sospechosonan.
Jandoret,– 2 dia pasá riba djárason 22 di aprel outoridatnan polisial a kanta BINGO! despues di a detené dos supuesto sospechoso den un kaso di atrako kombiná ku ladronisia di bestia di rasa. E “atrako” i “ladronisia di bestia di kas” supuestamente lo a tuma lugá riba 21 di aprel, pero demas kompilashon di informashon a resultá ku esaki no tabata kuadra.
Komunikado polisial a emití ku titular “Entrada hudisial ku dos detenshon relashoná ku atrako”. I a amplia ku a detené dos hòmber, kaminda esun mas hóben tabata 30 aña i e otro tabata tin 48 aña. Mitar di 1 riba mèrdia 22 di aprel e komunikado ta amplia ku a presentá ámbos sospechoso dilanti un fiskal ouskiliar kende a ordená detenshon di ámbos pa demas investigashon.
For di e “demas investigashon” a resultá ku e entrada hudisial tabata kompletamente inesesario. E supuesto víktima, kende ta biba na Dokterstuin, no tabata tin fin di paga e último parti di un faktura habrí pa un trabou di konstrukshon. Pues ámbos supuesto sospechoso a opta pa bai na kas dje víktima pa asina hèndel e parti di kobransa. Durante kòmbersashon un diskushon lo a tuma lugá i akinan ámbos supuesto sospechoso lo a habri kouchinan dje paranan i laga tur para di rasa eksótiko bula bai. Alabes komunikado polisial a relatá ku tambe a hòrta un kachó di rasa, pero e kachó di rasa aki a keda kumprá dor di e supuesto sospechosonan, un luna promé den temporada ku e trabounan i pagonan tabata sosodé konforme prosedura.
Despues dje diskushon ku a tuma lugá na Dòkterstuin ayá na Bandabou, e supuesto víktima ku tabata debe e dos hòmbernan a akudí na polis pa yudansa. Akinan e dama lo a deklará na polis ku e supuesto sospechosonan a push’é i tambe a bai ku tur su paranan huntu ku e kacho, pues e informashon aki lo a konkluí ku tabata un kaso di ladronisia den kombinashon ku agreshon.
Agentenan polisial mesora a opta pa aktivá i e siguiente mainta, 22 di aprel, a opta pa ehekutá un entrada hudisial kaminda un patruya kompletu a keda dirigí pa e bario di Jandoret. Durante detenshon por a nota bèrdat ku e supuesto sospechosonan a keda tratá riba forma humano, kaminda a asta duna e sospechosonan tempu pa limpia kara promé ku drenta den e patruya. 12 ora despues dje detenshon inisial, ámbos tabata bèk den libertat. Pero e pregunta klave tabata, pakiko no a yama ámbos supuesto sospechoso pa akudí na warda di polis pa asina por skucha otro banda dje medaya.