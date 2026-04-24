Back to Top
Vigilante banner image

Entrada hudisial den Jandoret tabata robes

April 24, 2026 • 2 minüt pa lesa
views: 0

Na momentu ku tabata detené un dje supuesto sospechosonan.

Jandoret,– 2 dia pasá riba djárason 22 di aprel outoridatnan polisial a kanta BINGO! despues di a detené dos supuesto sospechoso den un kaso di atrako kombiná ku ladronisia di bestia di rasa. E “atrako” i “ladronisia di bestia di kas” supuestamente lo a tuma lugá riba 21 di aprel, pero demas kompilashon di informashon a resultá ku esaki no tabata kuadra.

Komunikado polisial a emití ku titular “Entrada hudisial ku dos detenshon relashoná ku atrako”. I a amplia ku a detené dos hòmber, kaminda esun mas hóben tabata 30 aña i e otro tabata tin 48 aña. Mitar di 1 riba mèrdia 22 di aprel e komunikado ta amplia ku a presentá ámbos sospechoso dilanti un fiskal ouskiliar kende a ordená detenshon di ámbos pa demas investigashon.

For di e “demas investigashon” a resultá ku e entrada hudisial tabata kompletamente inesesario. E supuesto víktima, kende ta biba na Dokterstuin, no tabata tin fin di paga e último parti di un faktura habrí pa un trabou di konstrukshon. Pues ámbos supuesto sospechoso a opta pa bai na kas dje víktima pa asina hèndel e parti di kobransa. Durante kòmbersashon un diskushon lo a tuma lugá i akinan ámbos supuesto sospechoso lo a habri kouchinan dje paranan i laga tur para di rasa eksótiko bula bai. Alabes komunikado polisial a relatá ku tambe a hòrta un kachó di rasa, pero e kachó di rasa aki a keda kumprá dor di e supuesto sospechosonan, un luna promé den temporada ku e trabounan i pagonan tabata sosodé konforme prosedura.

Un kantidat di agente polisial tabata presente pa duna sosten durante entrada hudisial.

Despues dje diskushon ku a tuma lugá na Dòkterstuin ayá na Bandabou, e supuesto víktima ku tabata debe e dos hòmbernan a akudí na polis pa yudansa. Akinan e dama lo a deklará na polis ku e supuesto sospechosonan a push’é i tambe a bai ku tur su paranan huntu ku e kacho, pues e informashon aki lo a konkluí ku tabata un kaso di ladronisia den kombinashon ku agreshon.

Agentenan polisial mesora a opta pa aktivá i e siguiente mainta, 22 di aprel, a opta pa ehekutá un entrada hudisial kaminda un patruya kompletu a keda dirigí pa e bario di Jandoret. Durante detenshon por a nota bèrdat ku e supuesto sospechosonan a keda tratá riba forma humano, kaminda a asta duna e sospechosonan tempu pa limpia kara promé ku drenta den e patruya. 12 ora despues dje detenshon inisial, ámbos tabata bèk den libertat. Pero e pregunta klave tabata, pakiko no a yama ámbos supuesto sospechoso pa akudí na warda di polis pa asina por skucha otro banda dje medaya.

Patruya moviendo den oranan di mardugá.
Detenshon di hende no por sosodé pa loko.

Login