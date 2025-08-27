Entrada hudisial ku detenshon pa violashon di lei di droga

Rio Canario – Djaluna 25 di ougùstùs 2025, riba òrdu di Ministerio Públiko, personal di

Divishon di Krímen Organisá a tene entrada hudisial na un adrès riba Weg Naar

Weggelen.

E entrada hudisial tabata den kuadro di un investigashon relashoná ku

pòstmentu di droga pa eksterior.

Kontinuando ku e investigashon a haña i konfiská atributonan pa prosesá

droga i telefòn selular.

Alrededor di 06.40’or a detené e hòmber B.J.C.W. di 35 aña di edat nasé na

Kòrsou, pa e kaso ariba menshoná.

A presentá e sospechoso dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená su

enkarselamentu pendiente di mas investigashon.