Entrada hudisial ku detenshon pa violashon di lei di droga

Rio Canario – Djaluna 25 di ougùstùs 2025, riba òrdu di Ministerio Públiko, personal di
Divishon di Krímen Organisá a tene entrada hudisial na un adrès riba Weg Naar
Weggelen.
E entrada hudisial tabata den kuadro di un investigashon relashoná ku
pòstmentu di droga pa eksterior.
Kontinuando ku e investigashon a haña i konfiská atributonan pa prosesá
droga i telefòn selular.
Alrededor di 06.40’or a detené e hòmber B.J.C.W. di 35 aña di edat nasé na
Kòrsou, pa e kaso ariba menshoná.
A presentá e sospechoso dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená su
enkarselamentu pendiente di mas investigashon.